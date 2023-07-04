رسميا.. نادي الاتحاد يضم البرتغالي جواو فيليبي (غوتا)
أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الإثنين، تعاقده مع البرتغالي جواو فيليبي (غوتا) من سيلتك الإسكتلندي بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.
وقال النادي في بيان: "يعلن الاتحاد عن التعاقد مع البرتغالي جواو فيليبي (جوتا) لاعب سيلتيك".
ويعد غوتا ثالث صفقات الاتحاد بعد التعاقد مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ونغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.
وسبق أن لعب غوتا لبنفيكا في البرتغال، وسلتيك في إسكتلندا، وبلد الوليد في إسبانيا ويبلغ من العمر 24 عاما.
وحسب موقع "transfermarkt" فإن القيمة السوقية للمهاجم البرتغالي تبلغ 13 مليون يورو، وقد سجل 15 هدفا وصنع 12 في 43 مباراة الموسم الماضي.
وبالمجمل لعب غوتا 83 مباراة مع سلتيك سجل فيها 28 هدفا وصنع 26، في حين لعب مع الفريق الأول لبنفيكا 34 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 3، ومع بلد الوليد سجل هدفين في 18 مباراة.
ولم يسبق لغوتا أن لعب لمنتخب البرتغال الأول.
ونال غوتا لقبا في الدوري البرتغالي، ولقبا في كأس السوبر البرتغالي، ولقبين في الدوري الإسكتلندي، ولقبا في كأس إسكتلندا، ولقبين في كأس الرابطة الإسكتلندي، ولقبا في بطولة أوروبا تحت 19 عاما، ولقبا في بطولة أوروبا تحت 17 عاما.
وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم، فقد ضم النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي قبل ضم البرتغالي جواو فيليبي (غوتا).
وتعاقد الهلال مع لاعب وسط البرتغال روبن نيفيز، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ونجح الأهلي في ضم الحارس السنغالي إدوار ميندي من تشيلسي.
وتعاقد النصر مع لاعب الوسط البرتغالي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، وتعاقد الاتفاق مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.