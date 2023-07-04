رسميا.. نادي الاتحاد يضم البرتغالي جواو فيليبي (غوتا)

وسبق أن لعب غوتا لبنفيكا في البرتغال، وسلتيك في إسكتلندا، وبلد الوليد في إسبانيا ويبلغ من العمر 24 عاما.

وحسب موقع "transfermarkt" فإن القيمة السوقية للمهاجم البرتغالي تبلغ 13 مليون يورو، وقد سجل 15 هدفا وصنع 12 في 43 مباراة الموسم الماضي.

وبالمجمل لعب غوتا 83 مباراة مع سلتيك سجل فيها 28 هدفا وصنع 26، في حين لعب مع الفريق الأول لبنفيكا 34 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 3، ومع بلد الوليد سجل هدفين في 18 مباراة.

ولم يسبق لغوتا أن لعب لمنتخب البرتغال الأول.

ونال غوتا لقبا في الدوري البرتغالي، ولقبا في كأس السوبر البرتغالي، ولقبين في الدوري الإسكتلندي، ولقبا في كأس إسكتلندا، ولقبين في كأس الرابطة الإسكتلندي، ولقبا في بطولة أوروبا تحت 19 عاما، ولقبا في بطولة أوروبا تحت 17 عاما.