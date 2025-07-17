نيوم ينسحب من صفقة نجم باير ليفركوزن

انسحب نادي نيوم الصاعد حديثاً إلى منافسات دوري روشن السعودي من صفقة مدوية تحرك من أجل حسمها رسمياً.

ونجح نادي نيوم في التأهل إلى الدوري السعودي، وقرر الاستعانة بخدمات المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه بعد توجيه الشكر للمدرب البرازيلي بريكيلوس شاموسكا.

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وأعلن النادي السعودي تعاقده مع 4 صفقات على رأسها المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت وحارس المرمى البولندي مارسين بولكا قادماً من نيس الفرنسي.

وتعاقد نيوم أيضاً مع الإيفواري أمادو كوني لاعب وسط ستاد ريمس الفرنسي وفارس العبدي ظهير أيسر الفيحاء السعودي.

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وكشف الصحفي ساشا تافوليري عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس عن انسحاب نيوم من صفقة اللاعب السويسري غرانيت تشاكا نجم خط وسط باير ليفركوزن الألماني والذي سبق أن لعب في صفوف آرسنال الإنجليزي.

وأشار إلى أن نيوم رفض دفع مبلغ أكبر من 8 ملايين يورو لضم تشاكا في الموسم المقبل، وهو ما أوقف المفاوضات.

ويملك تشاكا اهتماماً من نادي سندرلاند الإنجليزي للتعاقد معه في الموسم الجديد بجانب اهتمام من جانب فنربخشة التركي الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

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ويبلغ تشاكا 32 عاماً، وسبق له اللعب في صفوف بازل السويسري وبروسيا مونشنغلادباخ الألماني وآرسنال الإنجليزي.