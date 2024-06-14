إمام عاشور يقود الأهلي لتخطي فاركو.. وريمونتادا للزمالك أمام سيراميكا
قاد إمام عاشور، نجم وسط النادي الأهلي، فريقه إلى الفوز على فاركو، في مباراة مؤجلة بين الفريقين بالجولة 11 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بينما حقق الزمالك ريمونتادا رائعة أمام سيراميكا كليوباترا.
وأقيمت مباراتان، مساء اليوم الجمعة، بين الأهلي وفاركو على ستاد برج العرب، والزمالك مع سيراميكا على ستاد المقاولين العرب، ضمن مباريات مؤجلة من الأسبوع الـ11 للدوري المصري.
في المباراة الأولى، سجل إمام عاشور هدفين في الشوط الأول ليفوز الأهلي 2-1 على مضيفه فاركو.
منح عاشور التقدم للأهلي من ركلة جزاء بعد نصف ساعة من البداية، لكن عمر كمال مدافع الأهلي أدرك التعادل لفاركو بعدها بخمس دقائق بهدف عكسي، بعدما اصطدمت به تسديدة جابر كامل.
وسجل عاشور هدف الفوز للأهلي بتسديدة قوية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
انتفاضة متأخرة للزمالك
في المباراة الثانية، سجل عبد الله السعيد هدفا قرب النهاية وأرسل تمريرة حاسمة، ليحول الزمالك تأخره بهدف لفوز 2-1 على مضيفه سيراميكا كليوباترا.
وتقدم أحمد رمضان (بيكام) لصاحب الأرض في الدقيقة 26 بضربة رأس، وبينما كان سيراميكا يستعد للاحتفال بالفوز، أطلق السعيد تسديدة منخفضة في الدقيقة 80 استقرت في الشباك ليدرك التعادل للزمالك.
وبعدها بتسع دقائق، أرسل السعيد تمريرة عرضية حوّلها إبراهيما نداي بضربة رأس في المرمى، لينتزع الزمالك الفوز.
ورفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة من 18 مباراة في المركز 11، متأخرا بمركزين وثلاث نقاط عن سيراميكا كليوباترا الذي خاض 24 مباراة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: