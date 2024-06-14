إمام عاشور يقود الأهلي لتخطي فاركو.. وريمونتادا للزمالك أمام سيراميكا

وأقيمت مباراتان، مساء اليوم الجمعة، بين الأهلي وفاركو على ستاد برج العرب، والزمالك مع سيراميكا على ستاد المقاولين العرب، ضمن مباريات مؤجلة من الأسبوع الـ11 للدوري المصري.

في المباراة الأولى، سجل إمام عاشور هدفين في الشوط الأول ليفوز الأهلي 2-1 على مضيفه فاركو.

منح عاشور التقدم للأهلي من ركلة جزاء بعد نصف ساعة من البداية، لكن عمر كمال مدافع الأهلي أدرك التعادل لفاركو بعدها بخمس دقائق بهدف عكسي، بعدما اصطدمت به تسديدة جابر كامل.

وسجل عاشور هدف الفوز للأهلي بتسديدة قوية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.