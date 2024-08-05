اشتعل الصراع على صدارة هدافي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وتأهل منتخبا فرنسا وإسبانيا إلى المباراة النهائية التي تقام يوم الجمعة المقبل، بينما يلتقي منتخبا مصر والمغرب في مواجهة تحديد المركز الثالث يوم الخميس المقبل.

وعزز النجم المغربي سفيان رحيمي صدارته ترتيب الهدافين بعدما سجل هدف التقدم من ضربة جزاء في لقاء إسبانيا بدور الأربعة.

ورفع سفيان رحيمي نجم العين الإماراتي رصيده في أولمبياد باريس 2024 إلى 6 أهداف ليعزز صدارته لترتيب الهدافين.

ويحظى رحيمي بمنافسة شرسة من جانب فيرمين لوبيز نجم برشلونة الإسباني الذي سجل هدفًا في شباك المغرب.

وارتفع رصيد لوبيز إلى 4 أهداف بالتساوي مع الفرنسي جيان فيليب ماتيتا نجم كريستال بالاس الإنجليزي الذي أحرز هدفين في شباك مصر، واقتحم سباق الهدافين.

واشتعل الصراع على لقب الهداف قبل المرحلة الأخيرة التي تشهد إقامة المباراة النهائية ولقاء تحديد المركز الثالث.

وفيما يلي ترتيب هدافي منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024:

المغربي سفيان رحيمي (6 أهداف)

الإسباني فيرمين لوبيز (4 أهداف)

الفرنسي جيان فيليب ماتيتا (4 أهداف)

المصري إبراهيم عادل (3 أهداف)

الباراغوياني مارسيلو فيرنانديز (3 أهداف)