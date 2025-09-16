بعد 31 عاماً.. نجم مارسيليا يكرر هدف والده أمام ريال مدريد (فيديو)

كرر اللاعب تيموتي وياه، نجم مارسيليا الفرنسي، ما فعله والده أمام ريال مدريد الإسباني بهز الشباك.

ويحل مارسيليا ضيفاً على ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء في ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل تيموتي وياه هدف التقدم لصالح مارسيليا في مرمى ريال مدريد في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

وكرر تيموتي ما فعله والده جورج وياه أسطورة قارة إفريقيا ومنتخب ليبيريا والذي سجل هدفاً في مرمى ريال مدريد في الملعب نفسه يوم 3 مارس 1994 في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس الأوروبية بقميص فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفاز باريس بهذه المباراة بفضل هدف وياه في مرمى ريال مدريد والذي كرره نجله بعد 31 عاماً.

وكان جورج وياه قد لعب بقميص ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وموناكو الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي والجزيرة الإماراتي خلال مسيرته التي شهدت تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وبعد اعتزاله كرة القدم، تقلد جورج وياه رئاسة بلده ليبيريا وهو المنصب الذي يشغله حالياً.

ويلعب تيموتي وياه بقميص منتخب الولايات المتحدة بعدما اختار عدم اللعب باسم ليبيريا على غرار والده.

وكان ريال مدريد قد أدرك التعادل بهدف الفرنسي كيليان مبابي من ضربة جزاء.