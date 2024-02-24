الحكم على المغربي إلياس شاعر بالسجن لمدة عام في بلجيكا

قضت محكمة بلجيكية بسجن الدولي المغربي إلياس شاعر، لاعب فريق كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، لمدة عام، بعد إدانته بالاعتداء على رجل وكسر جمجمته باستخدام صخرة.

ومن المقرر أن يستأنف اللاعب على قرار حبسه.

وقال نادي كوينز بارك رينجرز في بيان: "لقد كان النادي، وما زال، على اتصال منتظم بالفريق القانوني لإلياس شاعر بشأن تهمة الاعتداء الموجهة إليه".

وأضاف البيان: "لم يصل الإجراء القانوني إلى خاتمته بعد، ولهذا، لن يقدم النادي أي تعليقات أخرى في هذه المرحلة".