الحكم على المغربي إلياس شاعر بالسجن لمدة عام في بلجيكا
قضت محكمة بلجيكية بسجن الدولي المغربي إلياس شاعر، لاعب فريق كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، لمدة عام، بعد إدانته بالاعتداء على رجل وكسر جمجمته باستخدام صخرة.
ومن المقرر أن يستأنف اللاعب على قرار حبسه.
وقال نادي كوينز بارك رينجرز في بيان: "لقد كان النادي، وما زال، على اتصال منتظم بالفريق القانوني لإلياس شاعر بشأن تهمة الاعتداء الموجهة إليه".
وأضاف البيان: "لم يصل الإجراء القانوني إلى خاتمته بعد، ولهذا، لن يقدم النادي أي تعليقات أخرى في هذه المرحلة".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "غادريان"، نقلا عن وكالة الأنباء البلجيكية "بلغا"، فإن المحكمة الابتدائية في أنتويرب قد حكمت على النجم المغربي بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد، بالإضافة إلى دفعه تعويضات ومصاريف محاماة قدرها 15864 يورو (13546 جنيه إسترليني) لضحيته، وهو سائق شاحنة أصيب بكسر في الجمجمة بعد مشادة خلال رحلة تجديف بين بلجيكا وفرنسا عام 2020.
ووقع الاعتداء خلال مواجهة جماعية بين السياح المسافرين بينما كانوا يحاولون العودة إلى حافلتهم في مدينة بازييل الفرنسية، ونُقل سائق الشاحنة، المشار إليه في المحكمة باسم (نيلز ت)، إلى المستشفى بعد تعرضه لكسر في الجمجمة وفقدان الوعي. وأفادت المحكمة أن (نيلز) لا يزال يعاني من إصاباته حتى اليوم، بينما أنكر إلياس شاعر الاتهامات، ولكن تم التعرف عليه في المحكمة على أنه الرجل الذي ضرب (نيلز ت) بالصخرة.
كما أدين رجلين آخرين في المحاكمة، وحُكم عليهما بالسجن 6 أشهر و12 شهراً، على الترتيب.
وشارك إلياس شاعر في 13 مباراة مع منتخب المغرب الأول، سجل خلالها هدفاً واحداً، ويُعتبر من بين أبرز المواهب المغربية الصاعدة.