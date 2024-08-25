كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك مع أحمد سيد "زيزو" من أجل تجديد تعاقده، في ظل الجلسة الأخيرة التي عقدت بين الطرفين، حيث وضع اللاعب شرطا تعجيزيا من أجل الموافقة على الاستمرار مع الفريق الأبيض.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في يناير المقبل دون العودة إلى الزمالك.

وتلقت إدارة الزمالك عرضا قويا من نادي نيوم السعودي، الناشط بدوري يلو، الفترة الماضية، وأكدت الإدارة أنها تقوم بدراسته.

وقال مصطفى "زيزو"، والد ووكيل اللاعب أحمد سيد، في تصريحات أخيرة له إن اتفاقا تم التوصل إليه لتجديد اللاعب تعاقده مع الفريق الأبيض، ولكن اللاعب نفسه لم يعلق على هذه التصريحات، ويرفض الخروج وإعلان رغبته النهائية، وهو ما وضع الإدارة في مواجهة مع الجمهور.

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ووفقا لما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس"، فإن "زيزو في طريقه بالفعل إلى نيوم، وأن اللاعب اتفق خلال الـ48 ساعة الماضية مع الفريق السعودي على طلباته المالية الخاصة بانتقاله، وسيحصل على 4 ملايين دولار أمريكي راتبا شخصيا، ونيوم كان عرض 5 ملايين دولار لصالح نادي الزمالك ولكن بالتقسيط؛ إذ يريد النادي السعودي دفع 3.5 مليون دولار دفعة واحدة ثم تقسيط الباقي، ولكن الزمالك رفض الأمر؛ إذ يريد الأموال دفعة واحدة، وحال حدوث هذا الأمر سيتم بيع اللاعب بالفعل".

وأضاف التقرير: "مجلس الزمالك يخشى من مواجهة الجمهور واللاعب أيضا، وهناك انقسام في الإدارة بشأن بيع زيزو، ويتبقى حاليا رأي حسين لبيب، رئيس النادي، وهو الفيصل في مسألة رحيل اللاعب".

وتابع: "الزمالك عرض 45 مليون جنيه مصري سنويا على زيزو لتجديد عقده، ولكن اللاعب بدوره طلب منحة تعاقد بقمية 2 مليون دولار من أجل الموافقة على تمديد تعاقده مع الفريق الأبيض، ومن ثم هو يريد 220 مليون جنيه مصري في الـ3 مواسم، والإدارة ترى بالطبع أنها مستحقات ضخمة لا يمكن دفعها في الوقت الحالي، وأحد أعضاء مجلس الإدارة أكد أنهم بدأوا بالفعل في البحث عن بديل من زيزو في الجانب الأيمن".

وشدد التقرير: "الزمالك في حيرة كبيرة جدا، وزيزو أبلغ الإدارة أن قراره النهائي سيقوله لهم اليوم، إن كان سيكمل تعاقده، أو ينتقل إلى نيوم السعودي، كما أن هناك تفكيراً آخر في مجلس الإدارة بإعارة زيزو لمدة موسمين خوفا من عودة اللاعب إلى الأهلي بعد نهاية عقده مع نيوم، ولكن المؤشرات كلها تقول إن زيزو في طريقه للرحيل، وفقا لعدة مقربين من اللاعب".