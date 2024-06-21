موقف مبابي من المشاركة في مباراة فرنسا وهولندا

وكان مبابي تعرض للإصابة إثر التحام مع كيفن دانسو خلال فوز فرنسا 1-صفر على النمسا يوم الإثنين الماضي، وهو ما هدد استمراره في البطولة، لكن ديدييه ديشان مدرب المنتخب أكد أنه يتعافى بشكل جيد وسيواجه هولندا في مباراة الغد ضمن المجموعة الرابعة.

وقالت "ليكيب" إنه من المقرر أن يجلس مبابي (25 عاما) على مقاعد البدلاء أمام الطواحين الهولندية ليشكل ورقة رابحة للمدرب ديدييه ديشان إذا اقتضت الضرورة.

وأضافت: "يتوجب على مبابي أن يتحلى بالصبر، خاصة وأنه شارك في بعض التدريبات البسيطة خلال المران الأخير، واكتفى بتمرير الكرة لكن دون المشاركة في المران الجماعي".

واختتمت بأن أنطوان غريزمان وماركوس تورام سيقودان خط هجوم فرنسا في غياب القائد مبابي.