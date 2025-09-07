شكوى.. أول تحرك رسمي من خالد الغندور ضد سيد عبد الحفيظ

قرر الإعلامي الرياضي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، التحرك بشكل رسمي وتقديم شكوى ضد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق للنادي الأهلي المصري، بسبب ما بدر من الأخير على الهواء مباشرة.

وكان سيد عبد الحفيظ سخر من الغندور خلال ظهوره ضيفا على أحد البرامج الرياضية، مساء أمس السبت، حيث كان يتحدث عن خوان ألفينا، لاعب الزمالك، الجديد ويثني على إمكانياته وأدائه في الملعب، وقال: "هو يذكرني بخالد الغندور في طريقة لعبه (لكن دمه مش تقيل مثل خالد)".

وأثارت هذه الكلمات حفيظة خالد الغندور الذي خرج عبر حسابه على "فيسبوك"، موجها انتقادات حادة إلى عبد الحفيظ، قائلا إن ما قاله يعد نوعا من التنمر غير المقبول بالنسبة له، وأنه يصمت على الإهانة التي لحقت، مبديا أيضا دهشته واستغرابه من ضحك زملاء سابقين له في الزمالك خلال تواجدهم في الاستوديو مثل طارق السيد، على ما قاله عبد الحفيظ.

وقال مصدر مقرب من خالد الغندور في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه يعتزم تقديم شكوى رسمية ضد سيد عبد الحفيظ في المجلس الأعلى للإعلام من أجل التحقيق فيما صدر منه على الهواء مباشرة.

وأضاف المصدر: "الغندور احتفظ بالفيديو لتقديمه مع شكواه الرسمية في المجلس الأعلى للإعلام".