لماذا لن يقوم ريال مدريد بـ"ثورة" في الميركاتو المقبل؟

وبعد حسم عودة لاعبه الشاب الظهير الأيسر فيران غارسيا من رايو فاليكانو بتفعيل بند إعادة شراء عقده، تعتقد إدارة ريال مدريد أنها تتوفر على شباب بإمكانهم التطور وحمل الفريق في المستقبل.

ويعتبر الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند الشاب الهدف الوحيد للفريق في سوق الانتقالات الصيفي المقبل وبدأت الإدارة خطوات من أجل ضمه.

وتعتقد إدارة ريال مدريد أن حماسة اللاعب للعب لريال مدريد هو ما سيحسم الصفقة؛ لأن التنافس المالي لن يكون في صالح الفريق بسبب العروض المغرية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز خصوصًا مانشستر سيتي وليفربول.

وتعتبر إدارة ريال مدريد أن الفوز بكأس العالم للأندية وتقديم مشوار جيد في نسخة هذه السنة من دوري أبطال أوروبا قد تحمس جود بيلينغهام لاختيار الفريق الإسباني بحثًا عن المجد والنجاح رياضيًّا.

ويركز ريال مدريد على خط وسط الميدان لأن الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس تقدَّما في العمر وينتهي عقدهما في الصيف المقبل وتناقش الإدارة مسألة تجديد عقودهما.