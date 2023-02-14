لماذا لن يقوم ريال مدريد بـ"ثورة" في الميركاتو المقبل؟
تحدثت صحيفة "ماركا" عن سوق انتقالات ريال مدريد الصيف المقبل وسط تقارير تتحدث عن توفر الإدارة على مبلغ كبير يقارب 400 مليون يورو للتعاقدات وارتباط اسمه بعدة لاعبين.
وحسب الصحيفة، إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لا تفكر في إحداث ثورة في الفريق، وتركز على تطوير المواهب الشابة وتقوية الفريق اقتصاديًّا؛ ولذا لم تدخل سوق الانتقالات الشتوية الماضي.
وبعد حسم عودة لاعبه الشاب الظهير الأيسر فيران غارسيا من رايو فاليكانو بتفعيل بند إعادة شراء عقده، تعتقد إدارة ريال مدريد أنها تتوفر على شباب بإمكانهم التطور وحمل الفريق في المستقبل.
ويعتبر الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند الشاب الهدف الوحيد للفريق في سوق الانتقالات الصيفي المقبل وبدأت الإدارة خطوات من أجل ضمه.
وتعتقد إدارة ريال مدريد أن حماسة اللاعب للعب لريال مدريد هو ما سيحسم الصفقة؛ لأن التنافس المالي لن يكون في صالح الفريق بسبب العروض المغرية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز خصوصًا مانشستر سيتي وليفربول.
وتعتبر إدارة ريال مدريد أن الفوز بكأس العالم للأندية وتقديم مشوار جيد في نسخة هذه السنة من دوري أبطال أوروبا قد تحمس جود بيلينغهام لاختيار الفريق الإسباني بحثًا عن المجد والنجاح رياضيًّا.
ويركز ريال مدريد على خط وسط الميدان لأن الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس تقدَّما في العمر وينتهي عقدهما في الصيف المقبل وتناقش الإدارة مسألة تجديد عقودهما.
كما تناقش الإدارة مسألة تجديد عقد داني سيبايوس الذي يفضل البقاء في ريال مدريد وهي نفس رغبة ماركو أسينسيو لكن الثنائي "يرغب" في قيمة أكبر في الفريق ماليًّا وفنيًّا.
وحسب الصحيفة إدارة ريال مدريد تضع الثقة في المواهب الشابة في أكاديمية النادي "كاستيا" وتأمل في صعود بعضهم للفريق الأول، كما لا ترغب في خرق قوانينها الداخلية بالنسبة للرواتب وتفضل ترشيد نفقات الفريق وتقويته اقتصاديًّا.
وستحسم الإدارة مسألة رحيل عدة لاعبين أبرزهم البلجيكي إيدين هازارد والمهاجم ماريانو دياز في الصيف المقبل بالإضافة لعدة لاعبين ينتظرون مصيرهم في الميركاتو الصيفي المقبل.