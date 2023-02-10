ميسي ينافس مبابي وبنزيما على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في 2022
أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الستار عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم عام 2022.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة القائمة النهائية للأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم في 2022 حيث سيتنافس ليونيل ميسي، الذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم في قطر نهاية العام الماضي، مع منافسه في النهائي كيليان مبابي ومواطنه الفرنسي كريم بنزيما للفوز بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب.
وأعلن الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن بنزيما مهاجم ريال مدريد بطل أوروبا، الذي غاب عن كأس العالم، سيتنافس مع مواطنه مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والحائز على مونديال 2018 ووصيف بطل مونديال 2022.
ولا شك أن ميسي المرشح الأبرز للفوز بالجائزة عقب قيادة منتخب الأرجنتين إلى لقبه الثالث في كأس العالم بعد عامي 1978 و1986.
وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بلقب مونديال كأس العالم بعد طول انتظار، ليحرز "التانغو" لقبه المونديالي الثالث في تاريخه، إضافة إلى الفوز بالمرة الأولى بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، بينما ساهم بنزيما في تتويج فريقه ريال مدريد بلقبي "الليغا" ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتوج هدافاً للمسابقتين.
أما مبابي فساهم في التأهل بمنتخب بلاده الفرنسي لنهائي مونديال قطر للمرة الثانية توالياً، قبل أن يخسر بركلات الترجيح في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، والتي سجل فيها مبابي "هاتريك"، وتوج هدافاً للمونديال.
كما قاد مبابي فريقه "بي إس جي" للتتويج بلقب الدوري الفرنسي وتوج هدافاً للبطولة.
وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة ضمن حفل سيقيمه الفيفا يوم 27 فبراير/شباط الحالي في باريس.
وضمت القائمة النهائية الأرجنتيني ليونيل سكالوني الذي قاد بلاده للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، ليحقق المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية البطولة للمرة الثالثة.
وسينافس سكالوني المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي قاد ريال مدريد للفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والإسباني بيب غوارديولا الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.
الإعلان عن أفضل لاعبة
وقد أعلن الفيفا أيضا قائمة المرشحات الثلاث لنيل جائزة أفضل لاعبة في العالم الإنجليزية بيث ميد لاعبة أرسنال والأمريكية أليكس مورجان إضافة إلى الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة.
وأصدر الفيفا بيانا آخر بقائمة المرشحين لنيل جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام ومن بينهم البولندي مارسين أوليكسي لاعب فارتا بوزنان بهدفه في مرمى ستال رزيزف في الدوري البولندي والفرنسي ديميتري باييه لاعب أولمبيك مرسيليا بهدفه في مرمى باوك اليوناني ضمن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
وينافس البرازيلي ريتشارليسون بهدفه في مرمى منتخب صربيا في كأس العالم بقطر 2022.
وسيقيم الفيفا حفلا خاصا لتوزيع جوائز الأفضل في باريس يوم 27 فبراير/ شباط الجاري.