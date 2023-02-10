ميسي ينافس مبابي وبنزيما على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في 2022

ولا شك أن ميسي المرشح الأبرز للفوز بالجائزة عقب قيادة منتخب الأرجنتين إلى لقبه الثالث في كأس العالم بعد عامي 1978 و1986.

وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بلقب مونديال كأس العالم بعد طول انتظار، ليحرز "التانغو" لقبه المونديالي الثالث في تاريخه، إضافة إلى الفوز بالمرة الأولى بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، بينما ساهم بنزيما في تتويج فريقه ريال مدريد بلقبي "الليغا" ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتوج هدافاً للمسابقتين.

أما مبابي فساهم في التأهل بمنتخب بلاده الفرنسي لنهائي مونديال قطر للمرة الثانية توالياً، قبل أن يخسر بركلات الترجيح في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، والتي سجل فيها مبابي "هاتريك"، وتوج هدافاً للمونديال.

كما قاد مبابي فريقه "بي إس جي" للتتويج بلقب الدوري الفرنسي وتوج هدافاً للبطولة.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة ضمن حفل سيقيمه الفيفا يوم 27 فبراير/شباط الحالي في باريس.

وضمت القائمة النهائية الأرجنتيني ليونيل سكالوني الذي قاد بلاده للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، ليحقق المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية البطولة للمرة الثالثة.

وسينافس سكالوني المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي قاد ريال مدريد للفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والإسباني بيب غوارديولا الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.