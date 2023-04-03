تشافي ينوي تغيير مركز إيريك غارسيا

ينوي تشافي هيرناندز، مدرب برشلونة الإسباني، تغيير مركز مدافع الفريق إيريك غارسيا خلال مواجهات الفريق المقبلة.

وتعاقد برشلونة مع غارسيا قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن المدافع الإسباني الشاب فشل في حجز مركز أساسي في تشكيل الفريق منذ أن انضم للفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن تشافي هيرناندز ينوي الدفع بإيريك غارسيا في مركز خط الوسط المدافع خلال الفترة القادمة؛ على أمل الاستفادة من قدراته بشكل أكبر.

ويعاني برشلونة في مركز خط الوسط المدافع بسبب غياب فرينكي دي يونغ وبيدري للإصابة