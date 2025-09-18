الـ1000 هدف تقترب.. 5 أشياء تبشر كريستيانو رونالدو بموسم أسطوري مع النصر

يحلم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بموسم مختلف مع فريقه بعد تجديد عقده لموسمين قادمين حتى صيف 2027.

ولم ينجح رونالدو في تحقيق أي ألقاب مع النصر منذ انضمامه في شهر يناير 2023 سوى التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في صيف 2023.

ويتطلع النجم الأسطوري للوصول إلى هدفه الألف في مسيرته والذي يبتعد عنه بفارق 57 هدفاً فقط.

ويرصد "إرم نيوز" في السطور القادمة بعض الأشياء التي تبشر كريستيانو رونالدو بموسم أسطوري مع النصر.

قوة هجومية مرعبة

النصر بدأ موسمه بشكل جماعي مميز وخاصة في الجانب الهجومي وحقق الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس السوبر السعودي كما تعادل مع الأهلي بنتيجة 2-2 في النهائي قبل الخسارة بركلات الترجيح.

وفي الدوري، فاز النصر على التعاون بخمسة أهداف دون رد ثم تغلب على الخلود بهدفين دون رد ثم تغلب على استقلول في دوري أبطال آسيا 2 بخمسة أهداف نظيفة.

وسجل النصر حتى الآن 16 هدفاً خلال 5 مباريات رسمية كما سجل 5 أهداف في مباراتين أمام التعاون واستقلول.

دوري أبطال آسيا 2.. فرصة ذهبية لرونالدو

رونالدو قد يستغل دوري أبطال آسيا 2 لزيادة حصيلته التهديفية حتى حال مشاركته فقط في مباريات النصر داخل المملكة العربية السعودية.

تسجيل النجم البرتغالي في البطولة القارية سيكون فرصة مهمة لزيادة حصيلته التهديفية والاقتراب من الهدف الألف في مشواره.

تحسن أداء العناصر المحلية

تحسن بشكل واضح أداء بعض العناصر المحلية في الموسم الحالي وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على الفريق وكان نقطة ضعف واضحة في الموسم الماضي تحديداً.

قدم النصر عرضاً جيداً ولكن ما لفت الأنظار تألق بعض العناصر المحلية مثل اللاعب عبد الرحمن غريب بجانب الحارس راغد النجار الذي تألق في مباريات الدوري.

وظهر المدافع عبد الإله العمري بمستوى جيد في مباراة استقلول بجانب سعد الناصر وهارون كمارا.

مستوى الأجانب

نجح النصر في تدعيم صفوفه بصفقة هجومية مميزة بضم الجناح الفرنسي كينغسلي كومان وهو الأمر الذي يساهم في تطوير قدرات الخط الأمامي للفريق السعودي.

وتحسن أيضاً مستوى اللاعبين الأجانب وخاصة السنغالي ساديو ماني الذي أصبح أكثر فاعلية على المرمى بجانب ظهور الثنائي البرازيلي ويسلي وأنغيلو بصورة جيدة.

عقلية جيسوس

نجح البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للنصر في فرض أسلوبه على الفريق سواء على الجانب التكتيكي أم النفسي.

جيسوس يملك عقلية الانتصارات ويبحث دائماً عن تحقيق الفوز وهو الأمر الذي نقله سريعاً إلى لاعبي النصر بعد أن تولى المهمة في شهر يوليو الماضي.

النصر يدخل كل مباراة باحثاً عن تحقيق النقاط الثلاث وهو الأمر الذي يتمسك به جيسوس بخلاف الاعتماد على الشكل الجماعي المنظم للفريق وليس الأداء الفردي.