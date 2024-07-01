شوهد ملقى على الأرض.. ظهور صادم لبالوتيلي في حالة سكر (فيديو)

تسبب الإيطالي، ماريو بالوتيلي في صدمة كبيرة لجماهيره ومحبيه، بعد أن شوهد وهو ملقى على الأرض في حالة سكر شبه كامل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن النجم ماريو بالوتيلي، شوهد وهو في حالة سكر بأحد شوارع مدينة ليغنانو السياحية في إيطاليا، حيث يقضي عطلة نهاية الموسم.

ووفقًا للفيديو المتداول، فإن بالوتيلي كان ملقى على الأرض، وحاول أحد الأشخاص مساعدته، ولكن النجم الإيطالي كان يسقط عدة مرات، كونه في حالة سكر تام.