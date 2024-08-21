كشفت صحيفة "ريليفو" عن وجود تطورات إيجابية بشأن إصابة النمساوي ديفيد ألابا، نجم ريال مدريد؛ ما يمهد لعودته قريبًا للملاعب.

ألابا لم يتعاف بعد من الإصابة التي لحقت به في الرباط الصليبي، فيما تشير التوقعات إلى عودته إلى ملاعب كرة القدم بين أكتوبر وديسمبر المقبلين.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "إذا سألت عن ألابا في النادي، فإن الجميع يتفقون على أنه محترف لا تشوبه شائبة وشخص ذكي للغاية، إنه شخصية مهمة بالنسبة لكارلو أنشيلوتي، بسبب جودته وشخصيته".

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وأضاف: "لا يزال زملاؤه في الفريق يفتقدونه، ومدربه أكثر من أي وقت مضى، لقد غاب ألابا لمدة ثمانية أشهر، ولا يزال موعد عودته غير واضح، وأدى غياب المدافع، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى تفكير النادي الملكي في التعاقد مع ليني يورو في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، لكنهم قرروا المضي قدمًا بما لديهم، من خلال وُجود أوريلين تشواميني".

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وأشارت الصحيفة: "هناك تطورات جديدة في إصابة ألابا حيث بدأ بالركض على جهاز الجري المضاد للجاذبية، وهو على وشك العودة إلى ملامسة العشب، المقربون من اللاعب يقولون في غضون أسبوعين تقريبًا، يمكنه الركض في الملعب مجددًا".

ويتبقى في عقد ألابا مع نادي ريال مدريد عامان، إذ ينتهي عقد المدافع النمساوي مع الملكي بشكل رسمي في الـ 30 من يونيو عام 2026.