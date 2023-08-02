"فيفا" يحتفي بالمغربية نهيلة بنزينة أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم

نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو استعرض من خلاله أصداء ظهور المدافعة المغربية نهيلة بنزينة بالحجاب في كأس العالم للسيدات.

وأصبحت نهيلة أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم على مستوى المنتخبات الأولى منذ سمح "فيفا" بارتدائه في 2014، في الفوز التاريخي للمغرب 1-صفر على كوريا الجنوبية، يوم الأحد.

وقالت اللاعبة في المقطع: "الحمد لله أول لاعبة مغربية عربية ترتدي الحجاب وتمثل البلدان العربية فأنا سعيدة جدا".

وضمن المنتخب المغربي مكانه في البطولة بعدما حل وصيفا لبطل أمم أفريقيا للسيدات 2022، ليصبح أول فريق عربي يشارك في نهائيات كأس العالم التي تقام نسختها الحالية في أستراليا ونيوزيلندا.