اقتحام إسرائيلي لرام الله بأعداد كبيرة من المدخل الشمالي لمدينة البيرة

logo
رياضة

تصريحات فليك بعد أول خسارة لبرشلونة في الموسم الجديد

سجل برشلونة في كل مبارياته منذ بداية الموسم لكنه تجرع مرارة الهزيمة للمرة الأولى
تصريحات فليك بعد أول خسارة لبرشلونة في الموسم الجديد
هانسي فليك
إرم نيوز
إرم نيوز
19 سبتمبر 2024، 10:47 م

قلّل الألماني هانسي فليك مدرب نادي برشلونة من جحم الخسارة التي تلقاها فريقه اليوم الخميس أمام موناكو (2 ـ1) في مستهل رحلة الفريق في دوري أبطال أوروبا 2024 ـ 2025.

وتلقى برشلونة خسارة موجعة هي الأولى له في الموسم الجديد، وذلك بعد أن فاز في 5 مباريات في الدوري الإسباني محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ليبدأ بشكل سيء طريقه نحو التتويج بلقب غاب عن خزائنه 10 سنوات كاملة.

وفي تصريحاته بعد نهاية مباراة موناكو، على ملعب لويس الثاني في الإمارة الفرنسية، قال هانسي فليك إنه ينبغي النظر للجانب الإيجابي في المباراة، مضيفا: "حاولنا الدفاع كفريق وأيضا الهجوم كفريق وكانت لدينا فرص، ولكن اليوم موناكو هو من استحق الفوز ، وعلينا تقبل ذلك".

وأضاف فليك: "اللعب بنقص عددي عن المنافس يصعب المهمة دون شك، يجب أن نعود في المسابقة سريعا، خسرنا المباراة الأولى لكن هناك المزيد أمامنا لنتدارك، يجب ان نرفع رؤوسنا لأن هناك ايجابيات دائما ما تظهر حتى عند الهزائم".

واعتبر مدرب برشلونة أن "حالة الطرد ليست وحدها وراء الخسارة، علينا تقبل تلك الوضعية التي وجدنا أنفسنا فيها، لا أريد العودة إلى ما حدث عند طرد غارسيا، الآن المباراة أصبحت من الماضي، ونحن نتطلع إلى مباراة الأحد ضد فياريال".

وبخصوص معاناة برشلونة من "عقدة" دوري أبطال أوروبا في السنوات الاخيرة قال فليك: "أعتقد أننا أقوياء بما فيه الكفاية للعب في دوري أبطال أوروبا بشكل جيد، لدينا 7 مباريات أخرى وأعتقد أننا سنفوز بالعديد من المباريات وفي النهاية نحقق أهدافنا"

وأضاف: "الآن علينا أن نرى كيف سنتعامل في الأيام القادمة، يجب أن يتعافى الفريق ويستعيد طاقته". 

ويلعب برشلونة الأحد المقبل أمام فياريال في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لتحقيق فوزه السادس تواليا وتعزيز صدارته للمسابقة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC