تصريحات فليك بعد أول خسارة لبرشلونة في الموسم الجديد

قلّل الألماني هانسي فليك مدرب نادي برشلونة من جحم الخسارة التي تلقاها فريقه اليوم الخميس أمام موناكو (2 ـ1) في مستهل رحلة الفريق في دوري أبطال أوروبا 2024 ـ 2025.

وتلقى برشلونة خسارة موجعة هي الأولى له في الموسم الجديد، وذلك بعد أن فاز في 5 مباريات في الدوري الإسباني محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ليبدأ بشكل سيء طريقه نحو التتويج بلقب غاب عن خزائنه 10 سنوات كاملة.

وفي تصريحاته بعد نهاية مباراة موناكو، على ملعب لويس الثاني في الإمارة الفرنسية، قال هانسي فليك إنه ينبغي النظر للجانب الإيجابي في المباراة، مضيفا: "حاولنا الدفاع كفريق وأيضا الهجوم كفريق وكانت لدينا فرص، ولكن اليوم موناكو هو من استحق الفوز ، وعلينا تقبل ذلك".

وأضاف فليك: "اللعب بنقص عددي عن المنافس يصعب المهمة دون شك، يجب أن نعود في المسابقة سريعا، خسرنا المباراة الأولى لكن هناك المزيد أمامنا لنتدارك، يجب ان نرفع رؤوسنا لأن هناك ايجابيات دائما ما تظهر حتى عند الهزائم".

واعتبر مدرب برشلونة أن "حالة الطرد ليست وحدها وراء الخسارة، علينا تقبل تلك الوضعية التي وجدنا أنفسنا فيها، لا أريد العودة إلى ما حدث عند طرد غارسيا، الآن المباراة أصبحت من الماضي، ونحن نتطلع إلى مباراة الأحد ضد فياريال".

وبخصوص معاناة برشلونة من "عقدة" دوري أبطال أوروبا في السنوات الاخيرة قال فليك: "أعتقد أننا أقوياء بما فيه الكفاية للعب في دوري أبطال أوروبا بشكل جيد، لدينا 7 مباريات أخرى وأعتقد أننا سنفوز بالعديد من المباريات وفي النهاية نحقق أهدافنا"

وأضاف: "الآن علينا أن نرى كيف سنتعامل في الأيام القادمة، يجب أن يتعافى الفريق ويستعيد طاقته".

ويلعب برشلونة الأحد المقبل أمام فياريال في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لتحقيق فوزه السادس تواليا وتعزيز صدارته للمسابقة.