وفاة أسطورة مانشستر يونايتد وإنجلترا السير بوبي تشارلتون

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيانه الرسمي: "خاض السير بوبي، أحد خريجي أكاديمية الشباب في يونايتد، 758 مباراة وسجل 249 هدفًا خلال 17 عامًا كلاعب في مانشستر يونايتد، كما فاز بكأس أوروبا وثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد".

ومع منتخب إنجلترا، لعب 106 مباريات دولية وسجل 49 هدفًا وفاز بكأس العالم 1966.

وبعد اعتزاله كرة القدم، واصل خدمة يونايتد كمدير لمدة 39 عامًا.

وأردف البيان: "سجله الذي لا مثيل له من الإنجازات والشخصية والخدمة سيكون محفورًا إلى الأبد في تاريخ مانشستر يونايتد وكرة القدم الإنجليزية؛ وسيظل إرثه حيًا من خلال العمل الخيري الذي تقوم به مؤسسة السير بوبي تشارلتون".