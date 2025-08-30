يلعب في ناد سعودي.. من سيرتدي قميص ديوغو جوتا في منتخب البرتغال؟

قال روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال إن المنتخب كرّم اللاعب الراحل ديوغو جوتا بمنح قميصه رقم 21 لصديقه المقرب وزميله السابق روبن نيفيز.

وكان نيفيز، لاعب خط الوسط في الهلال السعودي، أحد حاملي نعش جوتا في جنازته. وتوفي مهاجم ليفربول عن عمر يناهز 28 عاما مع شقيقه الأصغر أندريه سيلفا في شمال غرب إسبانيا الشهر الماضي بعد انحراف سيارتهما من طراز لامبورجيني عن الطريق واشتعال النيران فيها.

كان نيفيز وجوتا زميلين في نادي ولفرهامبتون واندرارز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مارتينيز للصحفيين: "نعلم ما الذي كان يعنيه ديوجو لكل منا وتأثيره على حياتنا. نريد تكريم ذكراه كل يوم. سيكون معنا وسيصبح بمثابة قوة أخرى تساعدنا في تحقيق أهدافنا. إن نموذج ديوغو يمثل طاقة بالنسبة لنا. سنحمل روحه في قلوبنا".

وأضاف "غياب ديوغو يشكل باعثا على الوحدة والتحفيز والمسؤولية لأنه أراد الفوز بكأس العالم ونحن هنا للاستبسال وتحقيق هذا الحلم. يمكنني أيضا أن أعلن أن القميص رقم 21 سينتقل إلى روبن نيفيز لأنه بهذه الطريقة سيبقى في الملعب ومعنا جميعا".

وتابع "كان وثيق الصلة جدا بديوجو وهو الشخص المثالي لتمثيله".

واستمر تدفق تكريم جوتا إذ حجب ليفربول القميص رقم 20 الذي كان يرتديه في النادي. وسيرتدي جيمس ميلنر لاعب وسط برايتون آند هوف ألبيون، الذي كان زميل جوتا في ليفربول، القميص رقم 20 هذا الموسم.