ناد قطري وآخر أمريكي ينافسان النصر السعودي على ضم بوسكيتس
لا يزال سيرجيو بوسكيتس (34 عامًا) ينتظر عرض برشلونة لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران، في الوقت الذي تلقى فيه عرضا من أحد أندية قطر والدوري الأمريكي للمحترفين إضافة إلى العرض السعودي من النصر.
وكان من المتوقع لقاء النادي الكتالوني مع وكيل أعمال القائد جوسيب ماريا أوروبيت هذا الأسبوع ولكن تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن رئيس النادي خوان لابورتا أكد أنه سيكون هناك عرض جديد لبوسكيتس كونه أراد أولاً معرفة ما يريد القائد فعله.
وهذا الموسم يبدو أن الدوري يسير على الطريق الصحيح وبرشلونة في طريقه للفوز باللقب وحينها سيكون من الملائم رحيل بوسكيتس عن النادي بشكل ملائم.
على أي حال بينما يصل عرض برشلونة، والذي من المفترض أن يتم الأسبوع المقبل، تهتم الأندية الأخرى بسيرجيو بوسكيتس، إذ إنه إضافة إلى العرض المقدم من المملكة العربية السعودية، والذي يجب أن يتحقق لأن في الوقت الحالي هناك اهتماما ومحادثات بين الأطراف، ولكن لم تتبلور بعد إلى صورة عقود بين النصر واللاعب، فقد تلقى عرضا جديدا من نادٍ قطري وآخر من إنتر ميامي الأمريكي.
والعرضان القطري والسعودي ليسا أكثر ما يحفز بوسكيتس، ولكن اعتمادًا على ما يقدمه برشلونة، قد تزداد أهميتهما في نظر لاعب خط وسط برشلونة.
وتعتبر كرة القدم الأمريكية أكثر جاذبية بالنسبة له على مستوى الأسرة ونمط الحياة ، ولكن بالتأكيد قدرة أندية الدوري الأمريكي المالية أقل من دول الخليج.
ويتوقع بوسكيتس عرضا منخفضا بشكل واضح من برشلونة، لكن اهتمام تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بالإبقاء على بوسكيتس قد يجعله يوافق رغم أن العرض الكتالوني أقل بكثير من العروض السعودية والقطرية والأمريكية ما قد يفسره البعض على أنه دعوة لرحيله.
وعلى أي حال، يريد قائد برشلونة من النادي تقديم عرضه إليه في أقرب وقت ممكن لأنه لديه حاجة ملحة للبدء في معرفة الخطة التي يجب تنفيذها في الموسم المقبل، الأندية الأخرى المهتمة به تريد أيضًا معرفة ما يمكن توقعه وما إذا كان بوسيكيتس سيستغرق وقتًا لتحديد أي الخيارات التي يفضلها.