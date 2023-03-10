ناد قطري وآخر أمريكي ينافسان النصر السعودي على ضم بوسكيتس

وكان من المتوقع لقاء النادي الكتالوني مع وكيل أعمال القائد جوسيب ماريا أوروبيت هذا الأسبوع ولكن تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن رئيس النادي خوان لابورتا أكد أنه سيكون هناك عرض جديد لبوسكيتس كونه أراد أولاً معرفة ما يريد القائد فعله.

وهذا الموسم يبدو أن الدوري يسير على الطريق الصحيح وبرشلونة في طريقه للفوز باللقب وحينها سيكون من الملائم رحيل بوسكيتس عن النادي بشكل ملائم.

على أي حال بينما يصل عرض برشلونة، والذي من المفترض أن يتم الأسبوع المقبل، تهتم الأندية الأخرى بسيرجيو بوسكيتس، إذ إنه إضافة إلى العرض المقدم من المملكة العربية السعودية، والذي يجب أن يتحقق لأن في الوقت الحالي هناك اهتماما ومحادثات بين الأطراف، ولكن لم تتبلور بعد إلى صورة عقود بين النصر واللاعب، فقد تلقى عرضا جديدا من نادٍ قطري وآخر من إنتر ميامي الأمريكي.

والعرضان القطري والسعودي ليسا أكثر ما يحفز بوسكيتس، ولكن اعتمادًا على ما يقدمه برشلونة، قد تزداد أهميتهما في نظر لاعب خط وسط برشلونة.