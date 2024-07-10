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رياضة

ميسي يكسر صيامه ويسجل أول أهدافه في كوبا أمريكا (فيديو)

ميسي يكسر صيامه ويسجل أول أهدافه في كوبا أمريكا (فيديو)
ميسي يحتفل مع لاعبي الأرجنتينالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 1:27 ص

أنهى ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، صيامه التهديفي في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وسجل ميسي الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في مباراة كندا فجر الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحول ميسي تسديدة من زميله بقدمه في مرمى كندا بعدما اصطدمت به الكرة في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

ولم يسجل النجم الأسطوري للساحرة المستديرة طوال المباريات الأربع الماضية للمنتخب الأرجنتيني في البطولة علمًا بأنه غاب عن لقاء بيرو بالجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بسبب الإصابة.

وأهدر ميسي ركلة ترجيح في لقاء الإكوادور بدور الثمانية بعدما اختار التسديد على طريقة "بانينكا" الشهيرة، ولكن تصويبته اصطدمت بالعارضة.

ووصل ميسي إلى هدفه رقم 109 بقميص الأرجنتين بصورة عامة كما رفع رصيد أهدافه في كوبا أمريكا إلى 14 هدفًا لتصبح أكبر بطولة دولية يهز الشباك بها بعدما تخطى رقمه في كأس العالم التي سجل بها 13 هدفًا.

وأصبح ميسي على بعد 3 أهداف لمعادلة رقم الهداف التاريخي للبطولة الذي يتقاسمه الأرجنتيني نوربيرتو مينديز والبرازيلي زيزينهو برصيد 17 هدفًا.

وسجل النجم الأرجنتيني للنسخة السادسة في مشواره ببطولة كوبا أمريكا بعدما تجنب سيناريو الصيام التهديفي الذي حدث معه من قبل في نسخة وحيدة عام 2011.

ليونيل ميسيكوبا-أمريكا-2024كوبا أمريكاالمنتخب الأرجنتيني

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