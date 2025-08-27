مأساة في مصارعة الثيران.. ثور هائج ينهي حياة مصارع شاب

نورالدين ميفراني

لقي مانويل ماريا ترينداد، مصارع الثيران البالغ من العمر 22 عامًا، حتفه خلال أول عرض له في كامبو بيكوينو بلشبونة ،عندما حمله ثور يزن 700 كيلوغراما وانقضّ عليه واصطدم بجدران أمام الآلاف من المتفرجين.

ويُظهر الفيديو مانويل ماريا ترينداد وهو يركض نحو الثور الضخم محاولًا استفزازه للهجوم ،عندما بدأ الثور الضخم بالاقتراب منه، حاول التمسك بأحد قرنيه، ولكن في لحظة، قُذف الشاب البالغ من العمر 22 عامًا في الهواء وسقط على جدار الحلبة.

وسمع الجمهور يصرخ رعبًا عندما سقط ترينداد ملقىً على الأرض ، تدخل مصارعو الثيران الآخرون وتمكنوا في النهاية من السيطرة على الوحش.

وقدم المسعفون الإسعافات الأولية لترينداد في موقع الحادث، وتمكنوا من تثبيت حالته، بعد أن كان قد أصيب بجروح بالغة في رأسه جراء الحادث المروع.

ونقل ترينداد على وجه السرعة إلى مستشفى ساو خوسيه ووُضع في غرفة العناية المركزة في حالة غيبوبة،ولكن للأسف، كان تلف الدماغ لا يمكن علاجه، وتوفي صباح 23 أغسطس الجاري متأثرا بالإصابات البليغة التي لحقته.