كلوب يحث جماهير ليفربول على "بث الرهبة" في قلوب لاعبي آرسنال

وقال المدرب الألماني، يوم الأربعاء، "إذا لم يكن المشجعون في حالة مناسبة فعليهم منح تذكرة حضور المباراة لشخص آخر"، وذلك بعدما خيم الهدوء على المدرجات خلال التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد في الدوري، والفوز 5-1 على وست هام يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وأوضح كلوب أن تعليقه ليس انتقادا، قائلا: "استمتعت بنسبة 99.7 بالمئة بكل ثانية في هذا الملعب، لكن إذا تمكنا من تقديم أداء أفضل فهذا كل شيء".

وأضاف: "لقد قلت فلتمنح تذكرتك لشخص آخر لكن الناس أخبروني أن الأمر ليس بهذه السهولة. لم أقصد ذلك (حرفيا). قلت إننا بحاجة إلى أنفيلد، وهذا صحيح بنسبة 100 بالمئة ولا أستطيع الانتظار حتى صفارة البداية".

وتابع: "لذا فهي مباراة ضخمة ورائعة. علينا أن نتأكد من الشعور بالدعم الجماهيري على أرضنا وأن تكون تجربة مناسبة في أنفيلد.. هذا كل ما أريده".

وأصبح أنفيلد حصنا بالنسبة لليفربول، ثاني الترتيب برصيد 38 نقطة، إذ لم يخسر على ملعبه منذ أكثر من عام.