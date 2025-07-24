بعد انفصاله عن كوني.. كول بالمر يحتفل مع راقصات بإيبيزا

يبدو أن كول بالمر، نجم تشيلسي الإنجليزي، قرر سريعًا نسيان صديقته السابقة كوني غريس، والتي انفصل عنها مؤخرًا، حيث شوهد وهو يقضي وقتًا رائعًا أحد الشواطئ الخاصة في مدينة إيبيزا.

وقرر نجم تشيلسي البالغ من العمر 23 عامًا الاستمتاع بإجازة مستحقة بعد تألقه في بطولة كأس العالم للأندية، التي توج بلقبها برفقة فريقه الإنجليزي.

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وفي الأسبوع الماضي، توجّه كول بالمر إلى سانت كيتس، مسقط رأس جده في الكاريبي، حيث حظي باستقبال رائع.

ومنذ ذلك الحين، توجه نجم منتخب إنجلترا إلى إيبيزا لقضاء المزيد من الوقت في الاستجمام، وخلال وجوده، زار بالمر نادي "أو بيتش" الشهير، المملوك لـواين لينكر.

ويُعد هذا المكان مفضّلًا لدى لاعبي كرة القدم، إذ سبق أن شوهد فيه كل من جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وجاك غريليش، نجم مانشستر سيتي.

وأثناء تواجده في النادي، التقط كول بالمر صورة مع مؤسس "أو بيتش" توني ترومان وابنته كيكي، البالغة من العمر 20 عامًا.

وجلس الثلاثي على أريكة مريحة أثناء التقاط الصورة، وظهر بالمر بمظهر مسترخٍ مرتديًا قميصًا أبيض وسروالًا قصيرًا مموهًا وحذاءً رياضيًا.

واحتفالًا بوصول نجم تشيلسي، نظم النادي حفلة خاصة له.

وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر عدد من الراقصين وهم يرفعون لافتات على شكل حروف تُكوِّن عبارة "World Champ" (بطل العالم).

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يزور فيها كول بالمر نادي "أو بيتش"، إذ سبق له زيارته العام الماضي برفقة صديقته السابقة كوني غريس.

لكن هذه المرة، حضر نجم كرة القدم بمفرده، بعدما ظهرت أنباء انفصاله عن كوني في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي خضم أنباء انفصالهما، انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن كوني قد اقترحت الزواج.

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لكن نجمة مواقع التواصل سارعت إلى تصحيح هذه المعلومة، كما فتحت قلبها للحديث عن الإساءة التي تعرضت لها، وقالت كوني، البالغة من العمر 23 عامًا: "لا تصدقوا كل ما تقرؤونه على الإنترنت، الأكاذيب التي ينشرها الناس من أجل المشاهدات والإعجابات أمر محزن للغاية، في الواقع، من الجنون كمية الإساءة التي تلقيتها من رجال بالغين خلال الـ24 ساعة الماضية، وللتوضيح: لا، لم أطلب الزواج قط من بالمر".