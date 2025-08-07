صراع مرعب.. إعلان قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية رسميا

كُشِف النقاب عن القائمة المختصرة لمرشحي جائزة الكرة الذهبية 2025، الأكثر بريقًا في عالم كرة القدم، قبل حفل التتويج المقرر في 22 سبتمبر المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

بعد موسم لا يُنسى من المنافسات (2024-2025)، أعلنت مجلة فرانس فوتبول أسماء اللاعبين المرشحين لنيل الجائزة التي حصل عليها الإسباني رودري عام 2024، حيث تم تقييم أداء النجوم خلال الـ12 شهرًا الماضية، بما في ذلك كأس العالم للأندية الأخيرة.

من سيفوز باللقب؟

يتصدر الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، قائمة المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة، بعد تألقه الهجومي الذي قاد الفريق الباريسي للثلاثية التاريخية، بما فيها أول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي.

لكن المنافسة قد تأتيه من داخل الغرفة الخاصة بفريقه، حيث يبرز كل من فيتينيا وأشرف حكيمي ضمن مجموعة من نجوم باريس المرشحين بقوة.

وفي الجهة الأخرى، أعلن الإسباني الشاب لامين يامال نجم نادي برشلونة نفسه كـ"نجم قادم" في عالم كرة القدم بعروض استثنائية.

بينما سجل زميله رافينيا والمصري محمد صلاح (ليفربول) أرقامًا مذهلة في الأهداف والصناعات، محققين لقب الدوري مع فرقيهما.

وسيتم الإعلان عن الفائز خلال الحفل الذي يُقام في باريس يوم الاثنين 22 سبتمبر المقبل.

وهذه هي القائمة الكاملة للمرشحين:

جود بيلينغهام (ريال مدريد)

عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

دينزل دومفريس (إنتر ميلان)

سيرهو جيراسي (بروسيا دورتموند)

فيكتور جوكيريس (آرسنال)

إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

هاري كين (بايرن ميونخ)

كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

كيليان مبابي (ريال مدريد)

سكوت ماكتوميني (نابولي)

نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

جواو نيفيس (باريس سان جيرمان)

مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)

كول بالمر (تشيلسي)

بيدري (برشلونة)

رافينيا (برشلونة)

دكلان رايس (آرسنال)

فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

محمد صلاح (ليفربول)

فيرجيل فان دايك (ليفربول)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

فيتينيا (باريس سان جيرمان)

فلوريان فيرتز (ليفربول)

لامين يامال (برشلونة)