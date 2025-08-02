منصب خطير.. من هي نيرة علي "مفاجأة" الخطيب الجديدة في الأهلي؟

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اليوم السبت، تعيين مدير تنفيذي جديد لشركة كرة القدم بالنادي خلفاً لأمير توفيق.

وتقدم أمير توفيق باستقالة رسمية من منصبه كمدير تنفيذي لشركة كرة القدم بعد أن تلقى عرضاً للعمل بالنادي الأهلي السعودي.

وقرّر الأهلي الموافقة على استقالة أمير توفيق وتوجيه الشكر له على الفترة التي عمل بها كمدير للتسويق ثم التعاقدات ثم مديراً تنفيذياً لشركة كرة القدم.

وقرر مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة رجل الأعمال أيمن فتحي تعيين نيرة علي مدير التسويق بالشركة في منصب القائم بأعمال المدير التنفيذي.

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من هي نيرة علي؟

تولّت نيرة علي إدارة التسويق بشركة كرة القدم قبل عام ونصف العام في عهد الرئيس السابق عدلي القيعي.

وشغلت نيرة منصب التسويق في شركة كرة القدم خلفاً لميريان ديمتري التي انتقلت للعمل في إدارة التسويق بالنادي.

وعملت نيرة في مجال التسويق خارج الأهلي لفترة قبل تعيينها في شركة كرة القدم.

وتتولى نيرة علي مهام عملها كمديرة للتسويق بجانب شغل منصب المدير التنفيذي خلفاً لأمير توفيق.