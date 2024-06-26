تغطية مباشرة.. مباراة بلجيكا وأوكرانيا في كأس أوروبا 2024
بعد تدارك عثرة البدايات، وتحقيق الفوز الأول في مشاركته في "يورو 2024" يتطلع منتخب بلجيكا إلى المضي قدما على طريق استعادة ثقته كواحد من المنتخبات المرشحة للعب الأدوار الأولى في كأس أمم أوروبا، وذلك عندما يلاقي مساء اليوم الأربعاء نظيره الأوكراني ضمن الجولة الثالثة والختامية من المجموعة الخامسة.
وتعد المجموعة الخامسة الأكثر تقاربا حتى الآن والأشد تنافسا، ذلك أن المنتخبات الأربعة تملك الرصيد نفسه من النقاط (3) وتحتل المركز الأول فيما تكمن الفوارق البسيطة في الأهداف المقبولة والمدفوعة التي ترجح حتى الآن كفة رومانيا وبلجيكا أمام سلوفاكيا وأوكرانيا.
وتبدو فرضيات التأهل بالنسبة إلى المجموعة الخامسة مفتوحة على كل الاحتمالات، فيما سيكون بإمكان منتخب بلجيكا ضمان صدارة هذه المجموعة في حال الفوز على أوكرانيا مقابل عدم فوز سلوفاكيا على رومانيا.
وفي ما يلي تقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة بلجيكا وأوكرانيا في كأس أمم أوروبا:
الدقيقة 1: أنطلاق المباراة وركلة البداية للمنتخب البلجيكي الذي يضغط منذ الدقيقة الأولى لمفاجأة دفاعات أوكرانيا.
الدقيقة 7: روملو لوكاكو يبحث عن تسجيل أول أهدافه في يورو 2024: يتلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ويسدد نحو الجهة اليسرى لمرمى الحارس أناتولي تروبين الذي كان في وضع جيد لينقذ مرماه بسهولة.
الدقيقة 11: يوري تيليمانس يرسل عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء لكن الدفاعات الأوكرانية تبدو يقظة في أمسية الأربعاء وتعترض الكرة.