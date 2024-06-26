تغطية مباشرة.. مباراة بلجيكا وأوكرانيا في كأس أوروبا 2024

بعد تدارك عثرة البدايات، وتحقيق الفوز الأول في مشاركته في "يورو 2024" يتطلع منتخب بلجيكا إلى المضي قدما على طريق استعادة ثقته كواحد من المنتخبات المرشحة للعب الأدوار الأولى في كأس أمم أوروبا، وذلك عندما يلاقي مساء اليوم الأربعاء نظيره الأوكراني ضمن الجولة الثالثة والختامية من المجموعة الخامسة.

وتعد المجموعة الخامسة الأكثر تقاربا حتى الآن والأشد تنافسا، ذلك أن المنتخبات الأربعة تملك الرصيد نفسه من النقاط (3) وتحتل المركز الأول فيما تكمن الفوارق البسيطة في الأهداف المقبولة والمدفوعة التي ترجح حتى الآن كفة رومانيا وبلجيكا أمام سلوفاكيا وأوكرانيا.