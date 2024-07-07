ألكاراز يهزم أومبير ويتأهل إلى دور الثمانية في ويمبلدون

اضطُر حامل اللقب كارلوس ألكاراز لبذل قصارى جهده للمباراة الثانية على التوالي، لكنه فرض تفوقه في نهاية المطاف، وتغلب على أوجو أومبير ليتأهل على حسابه، اليوم الأحد، إلى دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس.

وتفوق الفرنسي أومبير في بعض فترات المباراة، لكن ألكاراز المصنف الثالث حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 6-3 و6-4 و1-6 و7-5 ليتأهل إلى دور الثمانية للمرة التاسعة في سجل مشاركاته بالبطولات الأربع الكبرى.

وكما كان الحال في مواجهة الأمريكي فرانسيس تيافو في الدور السابق، كافح ألكاراز من أجل احتواء حماس منافسه، لكنه تفادى، اليوم، استمرار المباراة لمجموعة خامسة.

وأقيمت المباراة مع تساقط أمطار غزيرة، لكن اللاعبَين لم يتأثرا كثيرًا في ظل إغلاق سقف الملعب الرئيس، وفاز ألكاراز بالمجموعة الأولى بعد كسر إرسال منافسه مبكرًا.

وبدأ أومبير، الذي يلعب بيده اليسرى، في تحقيق عودة عبر تألقه في المجموعة الثانية، لكن ألكاراز نجح بحسمها لصالحه أيضًا.

وشعر ألكاراز بالخطر في المجموعة الثالثة، إذ تعززت ثقة أومبير بقدرته على العودة، وكسر إرسال اللاعب الإسباني 3 مرات متتالية.

وبعد سلسلة من عمليات كسر الإرسال في بداية المجموعة الرابعة، واصل أومبير الأداء بقوة وسنحت له 3 فرص لكسر الإرسال عندما بدأ ألكاراز ضربات إرساله وهو متأخر 4-3، لكن اللاعب الإسباني نجح بتجاوز الخطر.

وتألق ألكاراز بشكل هائل وقتما احتاج إلى ذلك، إذ سدد ضربة أمامية مذهلة بمحاذاة الخط الجانبي للملعب، ثم كسر إرسال منافسه في الشوط التالي عبر ضربة أمامية أخرى.

وفاز ألكاراز بالنقطة الحاسمة للمباراة عبر كرة قصيرة خلف الشبكة.