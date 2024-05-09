كاد يسبب أزمة.. خطأ واضح من حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

وتقدم بايرن عبر تسديدة من ألفونسو ديفيز في منتصف الشوط الثاني لكن ريال عوض تأخره بهدفين متأخرين من خوسيلو ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

وسجل المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع وهو ما كان يُعتقد أنه كان سيأخذ المباراة إلى شوطين إضافيين.

ومع ذلك، كان مساعد الحكم قد أشار بالفعل إلى وجود تسلل وأطلق الحكم صفارته قبل أن ينطلق دي ليخت للاحتفال بهدفه، ليفوز ريال مدريد بالمباراة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وكشفت تقارير أن الحكم أضاف وقتًا أكثر بدلا من المحتسب وكاد أن يتسبب في أزمة، بعد أن احتسب 9 دقائق وقتا بدلا من الضائع.

وحسب صحيفة آس فإنه خلال العودة لتقنية VAR واحتفال ريال مدريد بهدف خوسيلو الثاني، تم إهدار دقيقتين و10 ثوان، لكن اللعب استمر 6 دقائق أكثر من الـ 9 دقائق التي تم احتسابه بالفعل وهو ما لاحظه الجميع، وما دفع الحكم مارسينياك للإشارة بيده حول الأمر.