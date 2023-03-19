ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسقط أمام ليفركوزن ويُهدي دورتموند الصدارة

وأحرز إزيكيل بالاسيوس هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الثاني ليقلب باير ليفركوزن تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه بايرن ميونيخ ويحرمه من استعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وبدأ بايرن المباراة بشكل كارثي مع سيطرة ليفركوزن على اللعب وإطلاقه العديد من التسديدات على مرمى يان زومر في أول ربع ساعة.

لكن حامل اللقب هزَّ الشباك على عكس مجريات اللعب من أول تسديدة على المرمى بواسطة يوزوا كيميش في الدقيقة 22.

وانقلبت المباراة بعد الاستراحة، وتسبب دفاع بايرن في ركلتي جزاء.

وأدرك بالاسيوس التعادل من الركلة الأولى في الدقيقة 55، ثم احتسب الحكم الركلة الثانية بعد خطأ من دايو أوباميكانو.

وتقدّم اللاعب الأرجنتيني ليضع الكرة في مرمى زومر ويكمل انتفاضة فريق المدرب تشابي ألونسو في الدقيقة 73.

وصمد ليفركوزن أمام هجمات بايرن وفرصتين من كينجسلي كومان وماتيس دي ليخت في الدقائق الأخيرة.