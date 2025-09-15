سيبقى في المستشفى.. الأهلي يكشف طبيعة مرض إمام عاشور

كشف النادي الأهلي المصري التفاصيل الكاملة للحالة الصحية لإمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، الذي تم نقله إلى المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة.

جاءت هذه الحالة الصحية عقب مشاركة اللاعب في مواجهة الفريق أمام إنبي، مساء أمس الأحد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الدوري المصري.

وكان عاشور قد عاد للمشاركة في هذه المباراة بعد تعافيه من إصابة سابقة، إذ دخل أرضية الملعب في الدقيقة 78 بدلاً من زميله أحمد نبيل "كوكا".

وعقب المباراة، شعر اللاعب بآلام قوية في المعدة، مما استدعى نقله على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة من محل إقامته لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وخضع عاشور فور وصوله للإسعافات الأولية وعدد من الفحوص الطبية الشاملة، قبل أن يقرر الأطباء المختصون ضرورة بقائه تحت الملاحظة داخل المستشفى حتى تستقر حالته الصحية.

تفاصيل التشخيص الطبي

أوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب إمام عاشور اشتكى من آلام حادة في منطقة البطن خلال الساعات الماضية، مع وجود اشتباه أولي في إصابته بنزلة معوية هي السبب وراء هذه الأعراض.

وأضاف جاب الله، في بيان رسمي نشره النادي الأهلي، أن اللاعب يخضع حاليًا لسلسلة من الفحوص الشاملة والتحاليل الطبية لتحديد الأسباب الدقيقة لهذه الآلام وتشخيص حالته بدقة.

وأكد أن البروتوكول الطبي المتبع يقضي ببقاء عاشور في المستشفى مدة 3 أيام قادمة على الأقل تحت الملاحظة الطبية المستمرة، على أن يخضع لفحوص جديدة بعد انقضاء هذه المدة لمزيد من الاطمئنان على وضعه الصحي بشكل تام.