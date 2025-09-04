أكثر لاعب فاجأ جمهور المنتخب التونسي أمام ليبيريا (فيديو)

أشعل إلياس سعد مهاجم منتخب تونس عاصفة من التفاعلات في أوساط جماهير كرة القدم في تونس بعد أدائه الرائع في مباراة منتخب بلاده أمام ليبيريا أمس الخميس في تصفيات كأس العالم 2026.

وأحرز الياس سعد، مهاجم نادي أوغسبورغ الألماني، هدفا خرافيا من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة استقرت في شباك حارس منتخب ليبيريا سونغو وجعلت النتيجة (3 ـ 0).

ورغم أن الهدف المذهل لسعد لم يغير مسار المباراة التي حسمها نسور قرطاج منذ الدقيقة 66 بتسجيل الهدف الثاني، فإن جماهير تونس تغنت باسم الياس سعد بعد الهدف الرائع فيما أكد بعض المتابعين أن المنتخب التونسي ظفر بلاعب مهم جدا في خط الوسط وفي تنفيذ الكرات الثابتة.

وتفاعلت جماهير تونس عبر منصات التواصل مع هدف الياس سعد وأدائه الرائع في الدقائق التي شارك فيها بديلا في الشوط الثاني مكان الياس العاشوري قبل 8 دقائق فقط من النهاية.

وبدوره، أشاد سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونسي بأداء لاعبه قائلا عقب المباراة إن الياس سعد قدم أداء مقنعا وأحرز هدفا جميلا ليتوج مجهوداته ومجهودات زملائه وليثبت مكانته كواحد من أفضل منفذي الكرات الثابتة.

وأقر الطرابلسي بأن دخول إسماعيل الغربي ونعيم السليتي وفراس شواط وإلياس سعد في الشوط الثاني جعل المنتخب يجد حلولا أكثر ويتحكم في المباراة".

واقترب منتخب تونس خطوة جديدة من الوصول لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخه بعد تحقيقة الانتصار السادس من 7 مباريات ضمن التصفيات المؤهلة للنهائيات التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة من سبع مواجهات، بواقع ستة انتصارات وتعادل وحيد متقدما بفارق ست نقاط على منتخب ناميبيا صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد منتخب ليبيريا عند 10 نقاط.

ويواجه منتخب تونس مضيفه غينيا الاستوائية يوم الاثنين 8 سبتمبر الجاري قبل أن يلاقي منتخب ساو تومي وبرينسيب ثم منتخب ناميبيا في شهر أكتوبر المقبل في ختام التصفيات.