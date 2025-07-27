يجب أن يغادر فورًا.. مكاسب خرافية للأهلي السعودي من رحيل نجمه

في خطوة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية، كشفت تقارير صحفية إنجليزية مرموقة عن تقديم نادي ليدز يونايتد عرضًا لإدارة النادي الأهلي السعودي من أجل الحصول على خدمات نجم خط الوسط الإيفواري، فرانك كيسيه.

ورغم أن هذا الخبر قد يبدو صادمًا لجماهير "الراقي" التي تعتبر النجم الإيفواري ركيزة أساسية لا يمكن المساس بها، فإن نظرة أعمق وأكثر استراتيجية تكشف أن بيع عقد اللاعب في فترة الانتقالات الحالية لن يكون مجرد قرار صائب، بل هو خطوة عبقرية قد تجلب للنادي مكاسب "خرافية" على المديين القصير والطويل.

وبينما قد يتمسك البعض ببقاء النجم، هناك 3 أسباب رئيسة تجعل من رحيله الفوري ضرورة حتمية لمستقبل النادي.

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المكسب المعنوي وترسيخ قوة الدوري السعودي

إن انتقال لاعب من الدوري السعودي إلى أحد الأندية الإنجليزية، حتى لو لم يكن من أندية القمة، يمثل انتصارًا دعائيًّا كبيرًا لمشروع الكرة السعودية.

هذه الصفقة تبعث برسالة واضحة للعالم بأن الدوري السعودي ليس مجرد محطة أخيرة للنجوم الكبار، بل هو دوري تنافسي وقوي لدرجة أن أندية من الدوريات الخمسة الكبرى تسعى للتعاقد مع لاعبيه.

هذا الأمر يكسر الصورة النمطية ويحوّل الدوري من مجرد مستورد للنجوم إلى مصدر للمواهب الجاهزة؛ ما يرفع من قيمته التسويقية ويجعله وجهة أكثر جاذبية للاعبين والجهات الراعية على حد سواء.

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المنطق الاقتصادي والحكمة الإدارية

يدخل فرانك كيسيه الآن العام الأخير في عقده مع النادي الأهلي، والذي ينتهي في صيف عام 2026، هذا يعني أنه بحلول يناير المقبل، يحق للاعب التوقيع مع أي نادٍ آخر دون مقابل، ليرحل مجانًا بنهاية الموسم.

لذلك، فإن بيعه الآن، حتى لو كان بمبلغ يقل عن قيمته السوقية الفعلية، هو مكسب مالي صافٍ، الحصول على أي مقابل مادي في الوقت الحالي هو أفضل ألف مرة من خسارة اللاعب وقيمته بالكامل بعد بضعة أشهر.

تمثل هذه الفرصة اختبارًا لحكمة الإدارة في اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة، وتغليب مصلحة النادي المالية على العاطفة قصيرة المدى.

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ضرورة التجديد وفتح الباب للمستقبل

مع اقتراب كيسيه من عامه التاسع والعشرين، وبغض النظر عن جودته الفنية التي لا غبار عليها، فإن رحيله يمثل فرصة ذهبية لتجديد دماء الفريق.

خروج لاعب بقيمة فنية عالية وراتب ضخم يحرر ميزانية النادي ويوفر مقعدًا للاعب أجنبي جديد يمكن أن يكون أصغر سنًًا وأكثر حيوية، ويمثل استثمارًا للمستقبل.

يمكن لإدارة "الراقي" استخدام أموال الصفقة وراتب كيسيه للتعاقد مع موهبة شابة تمتلك طموحًا كبيرًا ويمكن أن تتطور مع الفريق لسنوات قادمة.

إن بناء الفرق الكبرى لا يعتمد فقط على الحفاظ على النجوم، بل على معرفة التوقيت المثالي لبيعهم.

ختامًا، فإن رحيل فرانك كيسيه المحتمل ليس مجرد صفقة بيع وشراء، بل هو قرار استراتيجي متعدد الأبعاد يحمل في طياته مكاسب معنوية ومالية وفنية للمستقبل، إنه فرصة يجب على إدارة الأهلي أن تقتنصها فورًا.