رسميًا.. مدافع منتخب المغرب ينتقل إلى الدوري الإنجليزي
أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع شادي رياض مدافع المنتخب المغربي.
وقال كريستال بالاس في بيان رسمي إنه تعاقد مع شادي رياض حتى صيف 2029 قادمًا من ريال بيتيس الإسباني.
ولعب شادي رياض صاحب الـ 20 عامًا مع ريال مايوركا الإسباني بقطاع الناشئين قبل انضمامه إلى أكاديمية نادي برشلونة ثم رحيله معارًا إلى ريال بيتيس.
وشارك شادي رياض في 30 مباراة مع ريال بيتيس تحت قيادة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني كما أن اللاعب الشاب انضم إلى منتخب المغرب في الآونة الأخيرة.
وخاض رياض 3 مباريات دولية مع المنتخب المغربي، وسجل هدفًا في مرمى الكونغو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويعد شادي رياض أحد أبرز المواهب المغربية الواعدة التي لفتت الأنظار في الفترة الماضية بعد تألقه مع ريال بيتيس.
وأصبحت صفقة اللاعب المغربي الأولى بالنسبة لفريق كريستال بالاس في استعداداته للموسم الجديد لخوض منافسات الدوري الإنجليزي.
وأصبح شادي رياض رابع لاعب مغربي في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل بعد سفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد ونايف أكرد مدافع وست هام وأنس الزروري لاعب بيرنلي.