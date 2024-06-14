رسميًا.. مدافع منتخب المغرب ينتقل إلى الدوري الإنجليزي

ولعب شادي رياض صاحب الـ 20 عامًا مع ريال مايوركا الإسباني بقطاع الناشئين قبل انضمامه إلى أكاديمية نادي برشلونة ثم رحيله معارًا إلى ريال بيتيس.

وشارك شادي رياض في 30 مباراة مع ريال بيتيس تحت قيادة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني كما أن اللاعب الشاب انضم إلى منتخب المغرب في الآونة الأخيرة.

وخاض رياض 3 مباريات دولية مع المنتخب المغربي، وسجل هدفًا في مرمى الكونغو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.