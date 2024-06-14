بعد فينيسيوس.. لاعب آخر من ريال مدريد يصفع سان جيرمان

قالت تقارير إخبارية مقربة من النجم البرازيلي رودريغو، إن نادي باريس سان جيرمان أبدى اهتماما كبيرا بالتعاقد مع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية لكن رغبة بطل فرنسا قوبلت بالرفض بشكل اعتبره كثير من المتابعين صفعة جديدة للفريق الباريسي.

ووفقا لما أوردته المصادر ذاتها، رفض رودريغو التفاوض مع باريس سان جيرمان، مفضلا البقاء في ريال مدريد على الخروج نحو الدوري الفرنسي. ويأتي رفض رودريغو ليحاكي ما فعله مواطنه فينيسيوس جونيور الذي رفض مناقشة عرض من باريس.

وقالت مصادر صحفية فرنسية إن سان جيرمان، يسعى للحصول على خدمات فينيسيوس جونيور، لتعويض رحيل كيليان مبابي إلى النادي الملكي.

وتابعت المصادر أن موقف ريال مدريد واللاعب هو واحد، وهو أن فينيسيوس ليس للبيع، كما أن اللاعب ليس لديه أي نية للرحيل عن الفريق، فضلا عن أن العلاقات مع باريس سان جيرمان أصبحت متدهورة بعد صفقة مبابي.