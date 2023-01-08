نتائج قرعة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواجهة نارية "محتملة" بين مانشستر سيتي أو تشيلسي من جهة، ضد الفائز من مباراة أوكسفورد وآرسنال من جهة أخرى.

وأجريت مساء اليوم الأحد قرعة الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي ستقام في الفترة ما بين 27 إلى 30 من الشهر الحالي.

وأوقعت القرعة مانشستر يونايتد في مواجهة سهلة أمام ريدينج.