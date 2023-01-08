نتائج قرعة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي
أسفرت قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواجهة نارية "محتملة" بين مانشستر سيتي أو تشيلسي من جهة، ضد الفائز من مباراة أوكسفورد وآرسنال من جهة أخرى.
وأجريت مساء اليوم الأحد قرعة الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي ستقام في الفترة ما بين 27 إلى 30 من الشهر الحالي.
وأوقعت القرعة مانشستر يونايتد في مواجهة سهلة أمام ريدينج.
وفيما يلي نتائج قرعة الدور الرابع كاملة:
بريستون إند نورث – توتنهام
ساوثهامبتون – بلاكبول
ريكسهام – شفيليد يونايتد
إبسويتش تاون – بيرنلي
مانشستر يونايتد – ريدينج
لوتون أو ويجان – جريمبسي تاون
ديربي كاونتي – وست هام يونايتد
ستوك سيتي – ستون فيلا أو ستيفينايج
بلاكبيرن روفرز – فورست جرين أو برمنجهام
والسال – ليسر سيتي
شيفيلد وينزداي – فليتوود تاون
مانشستر سيتي أو تشيلسي – أوكسفورد أو أرسنال
بريستول سيتي أو سوانزي سيتي – تشيسترفيلد أو وست بروميتش
برايتون – ليفربول أو وولفرهامبتون
فولهام – سندرلاند
بورهام وود أو أكرينجتون ستانلي – كارديف سيتي أو ليدز يونايتد
وستُلعب مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الفترة من الجمعة 27 يناير/ كانون الثاني الجاري حتى الإثنين 30 من نفس الشهر.