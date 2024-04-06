راتب مودريتش المتوقع في الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي قدم عرضا سابقا لضم الكرواتي لوكا مودريتش لصفوفه مقابل عرض مالي مغر.

وينتهي تعاقد مودريتش مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وهو ما يعني أن التوقيع سيكون مجانا الآن مع أي نادٍ.

وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم السبت، إنه "في الصيف الماضي، قرر مودريتش البقاء في ريال مدريد على الرغم من العرض الضخم من النادي الأهلي السعودي، أحد أعرق الأندية في المملكة العربية السعودية، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن هناك تقارير تشير إلى أن العرض وصل إلى 80 مليون يورو سنويًا للاعب، الذي كان يبلغ من العمر 37 عامًا في ذلك الوقت، ولكن مودريتش تمسك برغبته في الاستمرار كلاعب أساسي في ريال مدريد، وقرر تمديد عقده مع النادي الملكي لموسم واحد".