كان يتحدث عن عضلات بطنه.. مؤثرة سويدية تتذكر لقاءها مع رونالدو

أطلقت مؤثرة سويدية على البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لقب "أسوأ" لقاء حدث بينها وبين شخص مشهور، حيث تتذكر الليلة التي قضاها في الحديث عن عضلات بطنه في حانة بفندق في لوس أنجلوس.

وقالت ساندرا جوزيفسون والتي تعد مؤثرة معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، إن لقاءها مع كريستيانو رونالدو كان أكثر اللقاءات إزعاجًا لها على الإطلاق مع أحد المشاهير.

وتذكرت ساندرا، خلال مقابلة أجرتها في استوديو تلفزيون إكسبريسن، كيف قابلت رونالدو في أحد فنادق لوس أنجلوس الفاخرة قبل عدة سنوات.

وذكرت أن مدير أعمال رونالدو "أعجب" بصديقتها ودعاهما إلى طاولتهما في فندق بيفرلي هيلز.

ومع ذلك، لم تكن ساندرا معجبة بالمحادثة التي أجرتها مع رونالدو، قائلة إنهما لم "يكن لديهما الكثير للتحدث عنه".