كان يتحدث عن عضلات بطنه.. مؤثرة سويدية تتذكر لقاءها مع رونالدو
أطلقت مؤثرة سويدية على البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لقب "أسوأ" لقاء حدث بينها وبين شخص مشهور، حيث تتذكر الليلة التي قضاها في الحديث عن عضلات بطنه في حانة بفندق في لوس أنجلوس.
وقالت ساندرا جوزيفسون والتي تعد مؤثرة معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، إن لقاءها مع كريستيانو رونالدو كان أكثر اللقاءات إزعاجًا لها على الإطلاق مع أحد المشاهير.
وتذكرت ساندرا، خلال مقابلة أجرتها في استوديو تلفزيون إكسبريسن، كيف قابلت رونالدو في أحد فنادق لوس أنجلوس الفاخرة قبل عدة سنوات.
وذكرت أن مدير أعمال رونالدو "أعجب" بصديقتها ودعاهما إلى طاولتهما في فندق بيفرلي هيلز.
ومع ذلك، لم تكن ساندرا معجبة بالمحادثة التي أجرتها مع رونالدو، قائلة إنهما لم "يكن لديهما الكثير للتحدث عنه".
وأشارت المؤثرة السويدية أيضًا إلى أن رونالدو كان يشرب الماء فقط؛ لأنه "أراد الحفاظ على عضلات بطنه".
وجاء موضوع المحادثة عندما سُئلت المؤثرة السويدية عن أكثر لقاءاتها إزعاجًا مع أحد المشاهير.
وعندما سُئلت عن مضمون المحادثة، أجابت: "كنا سنطلب شيئًا نشربه، ثم قال أريد ماءً، أريد الحفاظ على عضلات بطني، عندها فكرت أنه ليس لدينا الكثير لنتحدث عنه".
واختتم الصحفي حواره بسؤال جوزيفسون عما إذا كانت قد التقطت صورة مع لاعب كرة القدم، فأجابت: "لا لم أفعل".
يُعرف عن رونالدو اهتمامه بجسده، حيث يُقال إنه يمتلك اختصاصي تغذية شخصي يتابعه منذ أيامه في ريال مدريد.
وبدلاً من الالتزام بثلاث وجبات في اليوم (الإفطار والغداء والعشاء)، يفضل أن يحصل على "وجبات صغيرة" على مدار اليوم.
ويقال إن هذا النمط يساعد على تلبية المتطلبات الغذائية العالية للاعبي كرة القدم؛ مما يمنحهم الطاقة التي يحتاجونها للتدريبات القوية التي يقومون بها طوال اليوم.
ويتواجد رونالدو حاليا مع منتخب البرتغال للمشاركة في بطولة يورو 2026، التي تقام في ألمانيا، إذ قادهم للفوز على التشيك، مساء الثلاثاء.
ويعتبر منتخب البرتغال من أقوى المرشحين للفوز باللقب الأوروبي، حيث يطمح كريستيانو رونالدو لتكرار إنجاز 2016، خاصة وأنّها قد تكون البطولة الأخيرة لصاروخ ماديرا.
ويلعب منتخبا البرتغال والتشيك، في المجموعة السادسة برفقة كل من جورجيا، وتركيا.