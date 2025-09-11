رسميا.. إسلام سليماني هداف الجزائر التاريخي ينتقل للدوري الروماني

أعلن نادي كلوج الروماني، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني بعد أن خاض الموسم الماضي تجربة متواضعة مع شباب بلوزداد في الدوري الجزائري للمحترفين.

ورحب نادي كلوج الروماني، الذي لن ينافس في موسم 2025-2026 على أي مسابقة أوروبية بلاعبه الجديد في بيان أثار حماس جماهير النادي.

وقال نادي كلوج: "لقد جاء إسلام سليماني!"، بكل فخر وحماس، نرحّب بالنجم الجزائري سليماني في صفوف سي أف أر كلوج، نتمنى له مسيرة ناجحة وأهدافًا كثيرة بقميص نادينا".

وقدم نادي كلوج، الذي يعد من أبرز الأندية في الدوري الروماني خلال السنوات الأخيرة، مسيرة إسلام سليماني التي انطلقت من نادي شباب بلوزداد في الجزائر، حيث خطف الأنظار بقدراته التهديفية قبل الانتقال إلى نادي سبورتنغ لشبونة.

Bine ai venit, Islam Slimani! 👋🏻 🤩 CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Islam Slimani, cel mai bun... Posted by Fotbal Club CFR 1907 CLUJ on Thursday, September 11, 2025

وقال النادي الروماني: "مع سبورتينغ لشبونة، سجل سليماني 61 هدفًا وقدّم 16 تمريرة حاسمة. وبفضل أدائه المتميز، انتقل إلى ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم إلى إنجلترا ليرتدي قميص نيوكاسل".

وخاض الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري الذي تألق في كأس العالم 2014 وأمم إفريقيا 2019 تجارب في الدوري الفرنسي، مع موناكو، الذي لعب معه 19 مباراة، وسجل 9 أهداف وأولمبيك ليون وستاد بريست بجانب اللعب في تركيا مع فنربخشه والبرازيل مع كوريتيبا، وكذلك في بلجيكا، مع أندرلخت، وويسترلو، وميشلين.

على صعيد المشاركات الدولية، سارك إسلام سليماني مع الجزائر في 102 مباراة، مسجلاً 46 هدفاً، ليصبح أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده.

وفي عام 2019، فاز مع الجزائر بكأس الأمم الإفريقية، وفي عام 2014، شارك في كأس العالم، مسجلاً هدفين، وقبل ذلك بعام أي في 2013 ، اختير سليماني أفضل لاعب كرة قدم في البلاد.

وفي بداية موسم 2024-2025 انتقل إسلام سليماني إلى شباب بلوزداد لكن تجربته مع الفريق لم تكلل بالنجاح ليغادر بعد 6 أشهر إلى ويسترلو البلجيكي قبل العودة في يوليو الماضي إلى بلوزداد، ولكن تجربته لم تدم طويلا ليقرر الرحيل إلى الدوري الروماني.