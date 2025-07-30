مَن "الفاتنة" التي ستحسم مصير أقوى صفقات مانشستر يونايتد؟ (صور)

يجد بنيامين سيسكو نفسه محط أنظار عدة أندية في الدوري الإنجليزي، أبرزها مانشستر يونايتد ونيوكاسل، لكن قرار المهاجم السلوفيني الشاب قد يتأثر برأي بصديقته أنيتا فيدوفيتش، التي أثارت الاهتمام بدورها.

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سيسكو (22 عامًا) تألق مع لايبزيغ في موسم 2024-2025، مسجلًا 21 هدفًا في جميع المسابقات، رغم إخفاق الفريق في إنهاء الدوري ضمن المراكز الأربعة الأولى. ومع ذلك، حافظ الدولي السلوفيني على مستواه وثباته في الخط الأمامي.

إدارة مانشستر يونايتد والمدرب روبن أموريم أبدوا إعجابهم الشديد بسيسكو، فيما يسعى نيوكاسل أيضًا لضمه، خاصة بعد رغبة ألكسندر إيزاك في الرحيل عن ملعب "سانت جيمس بارك" هذا الصيف.

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صديقته تحدد مصيره

جدد سيسكو عقده مع لايبزيغ حتى 2029 الصيف الماضي، ومن المتوقع أن يأخذ وقته قبل اتخاذ قراره، لكن أحد الأشخاص الذين سيأخذ رأيهم بعين الاعتبار على الأرجح هي صديقته أنيتا فيدوفيتش.

وبحسب مجلة "كوزموبوليتان"، فإن أنيتا تبلغ من العمر 27 عامًا، وتنحدر من العاصمة السلوفينية ليوبليانا، وتحمل شهادة جامعية من كلية الإدارة العامة.

ولدى أنيتا خلفية كروية عائلية، إذ إن شقيقها بوريس خاض 25 مباراة احترافية في الدرجات الأدنى بألمانيا وبولندا، ولعب لأندية مثل TSV Bicken وريتزينغ، قبل أن يعتزل كرة القدم عام 2024 ويتجه للظهور في برامج تلفزيون الواقع، فقد شارك في الموسم الـ12 من برنامج "Love Island".

ورغم ذلك، لم تؤكد وسائل الإعلام وجود علاقة رسمية بين أنيتا وسيسكو، إلا أن وجودها المستمر بقمصان لايبزيغ في حساباتها الاجتماعية يدعم هذا الافتراض.

ويفضل سيسكو إبقاء حياته العاطفية بعيدة عن الأضواء، فنادرًا ما ينشر صورًا تجمعه بأنيتا على حساباته، على عكسها تمامًا، إذ تشارك عبر "تيك توك" لحظاتهما الرومانسية باستمرار.

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وتنشر أنيتا مقاطع مصورة يتجاوز بعضها 20 ألف مشاهدة، تتضمن لقطات من احتفالهما بالمناسبات، ورحلاتهما المشتركة، وحتى تفاعلها معه في المدرجات.

في بداية عام 2025، نشرت أنيتا مقطعًا يضم لقطات رومانسية لهما، أرفقته بعبارة: "كنت دائمًا أنت"، مرفقة بقلب أبيض.

وتضمن المقطع أيضًا لقطات لسيسكو وهو يداعب شبلًا صغيرًا، يستعرض ضربته في الغولف، يحضر مباراة لكرة السلة، ويرقص على متن قارب بصحبتها.

أمل مشجعي مانشستر معلق على صديقته

ويأمل مشجعو مانشستر يونايتد أن يكون لأنيتا دور في إقناع سيسكو باختيار "الشياطين الحمر"، إذ تشير التقارير إلى أنه ميّال نحو المشروع الرياضي في أولد ترافورد.

وبحسب تقارير إنجليزية، فإن سيسكو أعجب بعرض يونايتد وبالخطط الموضوعة له تحت قيادة أموريم، كما أنه تلقى عرضًا ماليًا واضح المعالم مع دور محدد في التشكيلة المستقبلية.