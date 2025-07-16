500 مليون.. إمام عاشور يصدم الأهلي بـ"راتب جنوني"

طالب إمام عاشور بالحصول على راتب ضخم لتجديد عقده مع النادي الأهلي المصري، في خطوة تكشف عن حجم طموحاته مع الفريق الأحمر، خاصة بعد انضمام لاعبين جدد هذا الموسم على رسهم أحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيغيه، فضلا عن انضمام أشرف بن شرقي في يناير الماضي.

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يرى اللاعب أن مستواه الفني وتصاعد قيمته السوقية بعد تألقه اللافت خلال الموسم الماضي، الذي توج فيه بلقب هداف الدوري المصري بـ12 هدفًا.

وكشفت تقارير أن إمام عاشور أكد لمسؤولي الأهلي أن مستواه وتألقه يجعلان من الضروري منحه أعلى عقد داخل الفريق.

وتزامن هذا الطلب مع اهتمام أكثر من نادٍ خارجي بضم اللاعب، ما يرفع سقف الضغوط في ملف التفاوض ويضع الأهلي في موقف حرج.

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عرض الأهلي ورفض اللاعب

إمام عاشور يرتبط بعقد مع الأهلي يمتد حتى عام 2028، وكانت إدارة النادي قد أعلنت في وقت سابق نيتها تعديل بنود التعاقد مكافأة له على أدائه الاستثنائي.

وكشفت مصادر أن إدارة الأهلي عرضت على إمام عاشور 300 مليون جنيه مصري مقابل تمديد العقد لثلاث سنوات إضافية.

إلا أن اللاعب رفض العرض، وطالب بالحصول على 500 مليون جنيه "نصف مليار جنيه"، لنفس المدة.

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وأوضحت المصادر ذاتها أن الرقم المطلوب من عاشور يساوي القيمة المالية لعقد زيزو، المنضم حديثًا إلى الفريق، والذي يتقاضى نفس الراتب الضخم.