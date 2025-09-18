ليس هالاند.. أكثر لاعب أبهر جمهور مانشستر سيتي ضد نابولي (فيديو)

خطف أحد نجوم فريق مانشستر سيتي الأضواء في الفوز على نابولي بثنائية، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعدما قدم أداءً استثنائيًا أكد فيه أنه الورقة الأكثر إزعاجًا لدفاع الفريق الإيطالي.

المباراة، التي أقيمت على ملعب الاتحاد شهدت بداية حماسية من أصحاب الأرض، ورغم صمود نابولي حتى نهاية الشوط الأول، فإن سيطرة السيتي ترجمت في الشوط الثاني بثنائية.

افتتح إيرلينغ هالاند التسجيل في الدقيقة 56، ثم جيرمي دوكو في الدقيقة 65 بعد مجهود فردي رائع اخترق به الدفاع الإيطالي وأودع الكرة في الشباك.

مَن رجل المباراة؟

اللاعب جيريمي دوكو كان نجم المباراة الأول، ليس فقط بفضل الهدف الذي سجله، وإنما بسبب سرعته ومهاراته وانطلاقاته التي قلبت موازين اللقاء.

دوكو لعب 69 دقيقة، لكنه ترك بصمة واضحة جعلته أحد نجوم مباراة الفريق ضد نابولي.

المهاجم الشاب أحرز هدفًا، ونجح في لمس الكرة 66 مرة، كما أظهر دقة عالية في التمرير بواقع 42 تمريرة صحيحة من أصل 49 بنسبة نجاح بلغت 86%.

وقدّم دوكو 4 تمريرات أساسية لزملائه، ونجح في 3 مراوغات من أصل 4 محاولات، ما عزز خطورة الفريق الإنجليزي على الأطراف. كما خاض 11 مواجهة أرضية فاز في 6 منها.

إحصائياته تضمنت أيضًا تسديدة واحدة بين القائمين، وتسديدة تم اعتراضها.

وفي النهاية حصل دوكو على أعلى تقييم بين لاعبي مانشستر سيتي بـ(8.4/10).