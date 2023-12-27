ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يقلب تأخره إلى فوز ثمين على أستون فيلا

ولكن مانشستر يونايتد انتفض في الشوط الثاني، ليسجل ثلاثية مذهلة عن طريق ليخاندرو غارناتشو (هدفين) في الدقيقتين 59 و71، وجاء الثالث عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة 82.

بهذه النتيجة، وصل رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 31 محتلا المركز السادس، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 39 في المركز الثالث.