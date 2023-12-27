ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يقلب تأخره إلى فوز ثمين على أستون فيلا
وصل رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 31
قلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز ثمين على حساب نظيره أستون فيلا، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم أستون فيلا مبكرا بثنائية عن طريق جون ماكجين ولياندير ديندونكير في الدقيقتين 21 و26.
ولكن مانشستر يونايتد انتفض في الشوط الثاني، ليسجل ثلاثية مذهلة عن طريق ليخاندرو غارناتشو (هدفين) في الدقيقتين 59 و71، وجاء الثالث عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة 82.
بهذه النتيجة، وصل رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 31 محتلا المركز السادس، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 39 في المركز الثالث.