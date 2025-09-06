احتفال مؤثر لوالدة نجم المغرب بهدفه أمام النيجر (فيديو)

قطع منتخب المغرب بطاقة التأهل رسمياً إلى كأس العالم 2026 بفوز عريض على حساب النيجر بخمسة أهداف دون رد مساء أمس الجمعة في الجولة السابعة للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم 2026.

ونجح أسود الأطلس بقيادة المدرب وليد الركراكي في تأمين التأهل بالعلامة الكاملة بستة انتصارات وحصلوا على 18 نقطة.

أخبار ذات علاقة أسد يحمل الكأس.. 6 نجوم يرفعون طموح المغرب للفوز بكأس العالم

وشهدت المباراة مشاركة حمزة إغمان مهاجم ليل الفرنسي في صفوف منتخب المغرب في الدقيقة 66 على حساب أيوب الكعبي.

ونجح إغمان في تسجيل الهدف الرابع لمنتخب المغرب بعد 3 دقائق فقط من مشاركته كبديل مع أسود الأطلس.

أخبار ذات علاقة من "الشان" إلى التأهل للمونديال.. المغرب يرسخ هيمنته على إفريقيا ويقتحم العالمية

هدف إغمان كان له رد فعل مميز من والدة اللاعب التي حرصت على التواجد في ملعب المباراة واحتفلت بفرحة عارمة في المدرجات.

وانتشر مقطع فيديو لاحتفال والدة النجم المغربي وهو ما نال تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات علاقة المغرب في المركز الثاني.. من هي المنتخبات الإفريقية الأكثر تأهلا لكأس العالم؟

وأحرز إغمان هدفه الدولي الأول بقميص منتخب المغرب في ثاني مشاركاته بعد أن لعب مباراة الدور الأول ضد النيجر في شهر مارس الماضي كبديل لمدة 8 دقائق.