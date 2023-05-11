رغم تحقيقه لقب الدوري.. فاردي: النجاة من الهبوط ستشكل أكبر إنجاز لي مع ليستر

لكن الفريق يصارع من أجل النجاة هذا الموسم ويوجد ضمن مراكز الهبوط حاليًّا بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

وأبلغ فاردي محطة توك سبورت الإذاعية "أعتقد في هذه اللحظة أن النجاة من الهبوط ستشكل أكبر إنجازاتي، الأمر مهم لهذه الدرجة".

وأضاف "المهمة شاقة واعتقد أن الألم ليس كلمة كافية للتعبير عن شعوري الشخصي بعد الاستمرار (في الدوري الممتاز) لفترة طويلة.

"بعد كل ما عشته من لحظات صعود وهبوط خلال فترتي هنا لم أرغب أبدًا في رؤية الفريق في هذا الوضع، لذا من الصعب التعليق على موقفنا الحالي".