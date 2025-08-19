البيت الأبيض: أمريكا يمكنها المساعدة في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا

39 عامًا.. ما سبب وفاة رزاق أوموتويوسي نجم الزمالك والنصر السعودي السابق؟

البنيني رزاق أوموتويوسيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 4:24 م

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

توفي اللاعب رزاق أوموتويوسي، نجم منتخب بنين السابق، عن عمر يناهز 39 عاماً، اليوم الثلاثاء.

ودافع النجم الراحل عن ألوان عدة أندية في مشواره الكروي، كما خاض عدة تجارب في المنطقة العربية.

 ولعب رزاق في صفوف نادي النصر السعودي موسم 2008 – 2009، بخلاف ارتدائه قميص الزمالك المصري في الفترة بين 2011 إلى 2013، كما لعب للنهضة السعودي، وخاض تجربتين في الدوري المغربي مع القنيطري وأولمبيك أسفي.

كما لعب رزاق أوموتويوسي لمنتخب بنين رغم كونه ينتمي لأسرة نيجيرية، إذ إنه ولد في مدينة لاغوس في نيجيريا.

 واختار رزاق اللعب باسم منتخب بنين خاصة أنه بدأ مسيرته الكروية مع فريق كوتوكو البنيني.

وحرص نادي ميتز الفرنسي على توجيه رسالة لنعي اللاعب الراحل، موجهاً خالص التعازي إلى أسرة الفقيد الراحل.

 سبب الوفاة

لم يعلن رسميًا سبب وفاة المهاجم السابق، لكن تقارير إعلامية محلية تحدثت عن معاناته من الاكتئاب في الأسابيع الأخيرة، ومن نوبات أثرت في صحته.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن رزاق عانى متاعب صحية، أخيراً، وهي على الأرجح سبب وفاته.

