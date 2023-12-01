مفاجأة رونالدو.. هل حاول النصر خداع الهلال قبل ديربي الرياض؟
كشف صحيفة "الرياضية" السعودية عن مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، في تدريبات فريقه مساء اليوم الخميس، قبل مواجهة الديربي أمام الهلال غدًا، في الوقت الذي تكتّم نادي النصر على موقف اللاعب.
وسيلعب النصر ضد الهلال مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من منافسات دوري روشن السعودي.
واضطر رونالدو إلى مغادرة ملعب مباراة النصر وبيرسبوليس في الدقيقة الـ78، بسبب إصابة في الرقبة، تعرَّض لها خلال مواجهة بيرسبوليس الإيراني، في مباراة جمعت بينهما على ملعب "الأول بارك"، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
ونشرت "الرياضية" تقريرًا قالت فيه رونالدو قائد النصر أجرى مرانه الأول مع المجموعة منذ إصابته الإثنين الماضي.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن رونالدو أبدى جاهزية للمشاركة في الديربي غدا.
وفي الوقت نفسه لم ينشر الحساب الرسمي لنادي النصر، أو أي حسابات أخرى مرتبطة بالنادي أي شيء عن رونالدو، فيما يبدو كمحاولة لخداع الهلال قبل مواجهة الديربي المنتظرة.
وكانت الفحوصات الأولية التي خضع لها صاحب الـ38 عامًا أكدت إصابته بكدمة متوسطة في الرقبة، تلقى على إثرها العلاج الطبيعي فورًا.
ولم يتم الكشف حتى الآن عن موقف النجم البرتغالي من إمكانية خوض المباراة أو الغياب عنها، حتى الآن.
يُذكر أن نادي الهلال يتصدر جدول ترتيب بطولة دوري روشن برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي النصر، وذلك بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة.