مفاجأة رونالدو.. هل حاول النصر خداع الهلال قبل ديربي الرياض؟

وسيلعب النصر ضد الهلال مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من منافسات دوري روشن السعودي.

واضطر رونالدو إلى مغادرة ملعب مباراة النصر وبيرسبوليس في الدقيقة الـ78، بسبب إصابة في الرقبة، تعرَّض لها خلال مواجهة بيرسبوليس الإيراني، في مباراة جمعت بينهما على ملعب "الأول بارك"، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ونشرت "الرياضية" تقريرًا قالت فيه رونالدو قائد النصر أجرى مرانه الأول مع المجموعة منذ إصابته الإثنين الماضي.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن رونالدو أبدى جاهزية للمشاركة في الديربي غدا.

وفي الوقت نفسه لم ينشر الحساب الرسمي لنادي النصر، أو أي حسابات أخرى مرتبطة بالنادي أي شيء عن رونالدو، فيما يبدو كمحاولة لخداع الهلال قبل مواجهة الديربي المنتظرة.