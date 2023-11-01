اتهامات لكريستيانو رونالدو بالضغط على الحكام

تحت عنوان "هل يمارس رونالدو الضغط النفسي على الحكام؟"، وجهت عدة برامج رياضية تساؤلًا بشأن تصرفات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الحكام خلال مباريات فريقه النصر السعودي، خاصة بعد انفعاله الشديد الذي ظهر على حكم مواجهة الاتفاق، مساء الثلاثاء، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانفعل رونالدو بشدة على الحكم في أكثر من لقطة ونال إنذارًا، حتى وصل الأمر للمطالبة بتغيير الحكم في لقطة بدت ساخرة منه.

وقال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه الرياضي: "هناك جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يفعل رونالدو وبعض لاعبي النصر تجاه الحكم داخل أرض الملعب، البعض يرى أن من حقه مناقشة الحكم طالما لم يقم بأي إساءة، ولكن آخرين يرون أنه يضغط على الحكام".