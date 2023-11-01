اتهامات لكريستيانو رونالدو بالضغط على الحكام
تحت عنوان "هل يمارس رونالدو الضغط النفسي على الحكام؟"، وجهت عدة برامج رياضية تساؤلًا بشأن تصرفات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الحكام خلال مباريات فريقه النصر السعودي، خاصة بعد انفعاله الشديد الذي ظهر على حكم مواجهة الاتفاق، مساء الثلاثاء، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وانفعل رونالدو بشدة على الحكم في أكثر من لقطة ونال إنذارًا، حتى وصل الأمر للمطالبة بتغيير الحكم في لقطة بدت ساخرة منه.
وقال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه الرياضي: "هناك جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يفعل رونالدو وبعض لاعبي النصر تجاه الحكم داخل أرض الملعب، البعض يرى أن من حقه مناقشة الحكم طالما لم يقم بأي إساءة، ولكن آخرين يرون أنه يضغط على الحكام".
وقال المحلل التحكيمي سمير عثمان: "الحكم الذي يقبل أن لاعبا يحدثه بهذه الطريقة ولا يتعامل معه وفقًا للقانون فهذه مسؤولية الحكم وليس اللاعب، كابتن الفريق ليس له أي ميزة على باقي زملائه، ولكن أي لاعب يضغط على الحكم فهي مسؤولية الحكم وليس اللاعب".
فيما قال المحلل الرياضي إبراهيم العنقري: "الحكم يدير المباراة ولو شاهد أي خلل من اللاعب لازم يتعامل معه ولا يترك الموضوع طالما مخالف للقانون، أستغرب من الحكم الذي ليس لديه ثقة في قرارته ويتقبل نقد بعض اللاعبين، ولكن الحكم الحازم القانون يمنحه إشهار البطاقات الملونة لأي لاعب صغير أو كبير".
وقال المدرب الجزائري نور الدين بن زكري: "مثل هذه الأشياء نراها في البطولات الأوروبية وكابتن الفريق يحتج على الحكام، والحكم منح بطاقة صفراء لرونالدو فماذا كان ليفعل أكثر من ذلك والحكم تصرف بشكل طبيعي".
فيما أشار حامد البلوي: "يجب على اللجنة التي أحضرت اللاعبين العالميين أن تحضر حكاما عالميين أيضًا، ورأيت الحكم متوترًا في أكثر من لقطة، ورونالدو لم يصدر منه مثل ردود الأفعال هذه في أي مباراة سابقة، وثمة حكام ينرفزون اللاعبين وإدارة المباراة فن، وحكم مباراة الأمس سيئ للفريقين".
وأشار الناقد الرياضي محمد العنزي: "رونالدو غضب لأن له ركلة حرة واضحة وهذه التصرفات من الحكام تستفز اللاعبين، والحكم منحه بطاقة صفراء فما المطلوب هل يضربه أو يشنقه؟ ولكن ترديد نغمة أن رونالدو يضغط على الحكام هذا من وجهة نظري خبرة وشخصية ويفعلها الكثير من النجوم وهذه هيبة النجم".
علي الحبسي
من جابنه، قال علي الحبسي، حارس نادي الهلال السابق خلال تحليله للمباراة: "لقطة كريستيانو رونالدو ردة فعله طبيعية خصوصًا أن الكرة كانت بالفعل ركلة حرة، وهو كقائد مثل رونالدو لازم يكون له شخصيته ويضغط على الحكم، وهي لقطة إيجابية أيضًا وغيّرت من مجريات المباراة".