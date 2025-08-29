موعد مباراة الأهلي وبيراميدز النارية في الدوري المصري

تشهد الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم صداما قويا ومبكرا بين الأهلي حامل اللقب وبيراميدز وصيفه في النسخة الماضية.

ويسعى الفريقان للفوز لاستعادة الثقة والعودة سريعا للمنافسة على الصدارة.

ويدخل الأهلي وبيراميدز المباراة بعدما فقدا عدة نقاط مهمة دون مسوغ، وفقد حامل اللقب 4 نقاط في 3 مباريات في سابقة لم تحدث له من قبل مع انطلاق الدوري ويحتل المركز السادس بـ5 نقاط.

وفي المقابل خسر بيراميدز سبع نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز العاشر بالرصيد نفسه.

مباراة وسط غضب جماهيري

يدخل الأهلي المواجهة في ظل غضب جماهيري غير مسبوق على المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد التعادل مع غزل المحلة بدون أهداف في الجولة الماضية.

وتطالب جماهير الأهلي بإقالة المدرب الإسباني بحجة أنه ليس المناسب للفريق العريق.

وبرر ريبيرو التعادل مع الغزل في المحلة بأن منافسه كان شرسا دفاعيا.

وأضاف عقب المباراة: "صنعنا أكثر من سبع فرص على المرمى وتفوقنا في الثلث الأخير.. الأهلي فريق يخاطر ويهاجم بعنف، وعندنا شراسة في الهجوم وندرك أهمية الفوز لكن النتيجة لم تكن في مصلحتنا".

والتزمت إدارة الأهلي الصمت أمام مطالب الجماهير بإقالة ريبيرو، لكن المؤكد أن النتيجة أمام بيراميدز ستكون مهمة جدا بشأن ما إذا كان المدرب سيستمر في منصبه أم سيرحل مبكرا.

وفي المقابل ظهر واضحا على إدارة بيراميدز التأثر بعد الهزيمة المفاجئة أمام مودرن سبورت الجولة الماضية.

ولم يظهر المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة على غير عادته.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تنطلق صفارة مباراة الأهلي ضد بيراميدز مساء غد السبت في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 10 مساء بتوقيت أبو ظبي

وسيبث اللقاء عبر شاشة أون سبورت 1.