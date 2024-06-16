فرحة لاعبي هولندا بالهدف الثاني
فرحة لاعبي هولندا بالهدف الثانيرويترز

هولندا تقلب تأخرها أمام بولندا وتقتنص أول فوز في يورو 2024

قلب منتخب هولندا تأخره أمام بولندا بهدف نظيف، إلى فوز مثير بنتيجة 2/1، خلال مباراة المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

أخبار ذات صلة
ملخص وأهداف وأبرز لقطات مباراة هولندا وبولندا

افتتح منتخب بولندا أهداف اللقاء عن طريق آدم بوكسا في الدقيقة 17، من ضربة رأسية رائعة.

ولكن نجح المنتخب الهولندي في العودة عن طريق كودي جاكبو، الذي سدد كرة قوية، ارتطمت بالدفاع البولندي، لتتحول الكرة إلى داخل الشباك في الدقيقة 29.

ونجح فاوت فيخهورست في خطف هدف الفوز القاتل للمنتخب الهولندي، بالدقيقة 82، بعد تسديدة قوية في الشباك.

ووضع منتخب هولندا أول 3 نقاط في جعبته، بعد هذا الفوز، فيما يظل منتخب بولندا دون أي رصيد.

يورو 2024
المنتخب البولندي
المنتخب الهولندي

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com