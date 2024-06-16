هولندا تقلب تأخرها أمام بولندا وتقتنص أول فوز في يورو 2024

افتتح منتخب بولندا أهداف اللقاء عن طريق آدم بوكسا في الدقيقة 17، من ضربة رأسية رائعة.

ولكن نجح المنتخب الهولندي في العودة عن طريق كودي جاكبو، الذي سدد كرة قوية، ارتطمت بالدفاع البولندي، لتتحول الكرة إلى داخل الشباك في الدقيقة 29.

ونجح فاوت فيخهورست في خطف هدف الفوز القاتل للمنتخب الهولندي، بالدقيقة 82، بعد تسديدة قوية في الشباك.

ووضع منتخب هولندا أول 3 نقاط في جعبته، بعد هذا الفوز، فيما يظل منتخب بولندا دون أي رصيد.